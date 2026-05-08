Jeziv iskaz oca koji je ubio najboljeg prijatelja svog stradalog sina: "Da sam imao 1.000 metaka, sve bih ispalio"

Kostas Parasiris (54), osumnjičen da je u utorak na Kritu sa šest hitaca usmrtio najboljeg prijatelja svog sina – Nikitasa Gemistosa (21), tokom saslušanja je izjavio da bi, da je imao više municije, ispalio i „1.000 metaka”.

Prema sumnjama, motiv zločina povezan je s tragedijom iz 2023. godine, kada je u saobraćajnoj nesreći poginuo Kostasov sin. On nije mogao oprostiti Nikitasu činjenicu da je bio za volanom vozila koje je učestvovalo u toj nesreći.

Zabrana prilaska

Tokom prethodnih godina, ožalošćeni otac je, kako se navodi, više puta napadao Nikitasa, zbog čega mu je bila izrečena i zabrana prilaska. U utorak poslijepodne ga je sustigao na prometnoj ulici i ispalio šest hitaca, nakon čega je pobjegao automobilom.

Grčki mediji prenose da su njegove izjave tokom policijskog saslušanja šokirale i iskusne istražitelje.

– Da sam imao 1.000 metaka, sve bih ih ispalio, ali imao sam samo šest – rekao je Kostas.

Prema njegovim tvrdnjama, pištolj je ponio jer je išao na parastos svog nećaka, gdje je, kako je naveo, planirao simbolično odati počast. Tvrdi da do pucnjave tada nije došlo jer je bilo prisutno mnogo ljudi.

U pokušaju da opravda svoj čin, Kostas je naveo da je djelovao pod snažnim osjećajem nepravde.

Slobodno kretanje

– Moj život je stao 20.10.2023. kada sam izgubio sina. Od tada sam živio kao sjenka – rekao je, opisujući tešku emocionalnu i psihičku situaciju.

Također je tvrdio da nije mogao prihvatiti činjenicu da se Nikitas, prema njegovim riječima, nakon nesreće slobodno kretao, te da ga je više puta provocirao i ismijavao kada bi se sreli.

Govorio je i o tome da je godinama osjećao bijes i ogorčenost, smatrajući da institucije nisu adekvatno reagovale u vezi s tragedijom njegovog sina.

– Nisam bio svoj. U tom trenutku izgubio sam kontrolu – naveo je, opisujući stanje u kojem je, kako tvrdi, došlo do ubistva.

Istraga o ovom slučaju je u toku.