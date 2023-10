''Moj suprug želi snimati porod: Ozbiljno razmišljam da mu ipak zabranim da bude u rađaonici''

Žena je ostala užasnuta kada ju je suprug pokušao natjerati da mu dopusti da snima njihovo rođenje djeteta - ali ona je bila protiv toga iz mnogo različitih razloga.



Moralna podrška

Kada rađate, vjerovatno želite da neko s kim ste bliski bude uz vas kao moralna podrška. Oni će biti ruka za držanje ili, bolje rečeno, stiskanje i voljeli biste da vam ponude utješne riječi dok prolazite porođaj.

No, ova žena ne želi upravo svog supruga na rođenju djeteta jer ju je molio da snimi rođenje njihove bebe, a ona je apsolutno protiv toga. Također je brine da će on ometati cijeli događaj.

Žena je na Redditu objasnila da očekuje bebu za nekoliko sedmica, a njen suprug želi snimiti proces poroda. Osim činjenice da većina bolnica ne dopušta snimanja, buduća mama lično to ne želi iz nekoliko razloga koje navodi, piše Mirror.

- Vjerovatno ću biti u ekstremnoj boli i ranjiva, i ne želim se osjećati ''posmatrano'' više nego što ću svakako biti, želim da suprug bude potpuno prisutan uz mene i zbog svih odluka koje možda trebamo donijeti, a ne želim biti zaokupljena kamerom, i ne želim da on smeta ili ometa porod jer drugi u prostoriji mogu biti zabrinuti kako će njihovi postupci izgledati pred kamerom. Osjećam se loše zbog toga i već sam mu rekla da to ne želim - ističe žena, no kaže da je problem u tome što mu je snimanje stvarno važno i prilično se naljutio na nju, jer ne poštuje što mu je važno imati uspomenu s poroda.

Podrška u komentarima

Ona ozbiljno razmišlja o tome da ga ne pusti u rađaonicu ako ne prihvati njenu odluku da ju ne snima.

- Griješim li ja - traži mišljenje drugih.

Mnogi su komentirali kako bi uvjerili buduću majku da je snimanje tokom porođaja ''teško kršenje privatnosti'', kao i da bi suprug trebao prihvatiti da ''ne'' znači ''ne'', piše 24.hr.