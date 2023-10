Mama dojila sina pa ju šokirao svekrov komentar: Nisam mogla vjerovati

Jedna mama na Redditu je izjavila da se osjeća nesigurno zbog promjene svojih grudi nakon neprimjerenog komentara njenog svekra. Naime, s obzirom na to da doji, komentar njenog svekra da ne bi smjela dojiti predugo jako ju je šokirao. Još je gore bilo njegovo objašnjenje, donosi Mirror.



Ostala zatečena

Mama koja je željela ostati anonimna tvrdi na popularnom forumu da ju je tata njenog partnera upozorio da će biti ostavljena ako ne prestane dojiti jer će joj grudi postati ružne. U objavi je uznemirena mama priznala da je ostala zatečena izrečenim. "Ne mogu prijeći preko onoga što mi je svekar rekao, nisam mogla vjerovati kada sam čula - napisala je.

- Ukratko, moj svekar je spomenuo da ne bih trebala predugo dojiti jer će mi dojke postati ružne. I ne samo to, također je spomenuo da će me suprug ostaviti ako se to dogodi - rekla je mama čija je objava šokirala i ostale.

Ljudi u čudu

- Ne mogu vjerovati da ti je to stvarno rekao. Osim što ga se nimalo ne tiče dokad ćeš ti dojiti, sama izjava je potpuno bezobrazna i nepotrebna, nemoj ga ni slučajno slušati - samo je jedan od komentara ljudi koji nisu mogli vjerovati šta čitaju.