Roditeljska savjest: Provodite li dovoljno vremena s djecom

Roditelji, oni koji ulažu puno napora u odgoj djeteta, često imaju tendenciju da se krive zbog nekih postupaka ili osjećaju sumnju u svoju roditeljsku ulogu. Često se dešava da se uhvatite u razmišljanju kako ne provodite dovoljno vremena sa djecom i pitate se možete li učiniti više za njih.

Više štete nego koristi

Prije nego što, po ko zna koji put, krenete s preispitivanjem samih sebe i svojih odluka, usmjerite energiju na ono što je djeci u životu zaista važno. Naravno da im želite pružiti siguran dom, kvalitetno školovanje i nezaboravna ljetovanja, ali ono što im morate pružiti jest vaša bezuvjetna ljubav.



Zato, ne zaboravite da u trenucima umora, stresa i grižnje savjesti niste sami i kako zapravo vaša želja da budete „na razini“ vašoj djeci u konačnici može nanijeti više štete nego koristi.

Kompromis je neizostavan

Kada spojite karijeru i roditeljstvo, javljaju se određene žrtve, kompromisi i davanja, međutim ono što je važno za vašu sreću u cijelom procesu jest da budete potpuno jasni u razlozima koji stoje iza vaših odluka.

Podsjetite se da odlazite na posao i radite kako biste svojoj obitelji osigurali financijsku stabilnost, ostvarili ličnu satisfakciju i u konačnici, zadržali zdrav razum zbog kojeg će vrijeme koje provedete s djecom biti kvalitetno utrošeno.

Prevelika očekivanja

Velike su šanse da vaši roditelji nisu imali vremena prisustvovati svakoj aktivnosti koja je vama bila važna i prije nego ste i sami postali roditelj, niste o tome previše razmišljali.

Međutim, sada kada imate svoju djecu mislite da ćete ih oštetiti ako im priznate da ste jednostavno preumorni za čitanje priče prije spavanja i borite se s očekivanjima onoga što za vas predstavlja definicija dobrog roditelja.

No, takva očekivanja zapravo su vam nametnuta izvana, bilo da je riječ o pritiscima medija ili neizrečenim pravilima po kojima se ponašate bez da ste toga svjesni.

Djeca trebaju biti centar vašeg života, ali to ne znači da morate biti njihova sjena jer takvo ponašanje nije garancija za odgoj sretnih, zdravih i samodostatnih osoba. Pokušajte pritisak onoga što se od vas očekuje zamijeniti s onim što najviše paše atmosferi, navikama i odnosima svih članova vaše obitelji.

Osuđivanje je gubljenje vremena

Neke žene uživaju kritizirati odgoj drugih žena, ali uspješne majke nemaju potrebu osuđivati odgoj drugih jer imaju pune ruke posla sa svojom djecom.

Iako ne možete pobjeći nametljivim mišljenjima koja sežu od onih vrlo banalnih pa sve do načina na koji trebate disciplinirati vlastito dijete, shvatite da se vjerojatno radi o bezuspješnom prikrivanju njihovih roditeljskih vještina.

Ne postoji samo jedan ispravan način odgoja djece već se radi o cijelom spektru načina koji ovise o osobnostima, preferencijama i situacijama u kojima se ljudi nalaze.

Također, budite svjesni situacije u kojoj vas vlastita djeca mogu ucijeniti grižnjom savjesti. Djeca su itekako svjesna da imaju moć emotivno utjecati na vas i samim tim izmanipulirati određene situacije.

Prepoznajte to i odbijte biti dio takve igre. Recite im da ih volite i da radite sve kako biste im bili podrška, ali to ne znači da za njih morate raditi stvari koje su sposobni napraviti sami za sebe te da imate drugih obaveza i interesa. Nakon što im to kažete, naglasite im da im tako dajete priliku izrasti u snalažljive, odgovorne i otporne osobe, što vam je i konačan cilj.

Budite prisutni

S djecom fizički možete provesti cijeli dan, a zapravo biti odsutni duhom. Većina vas zna koliko je zahtjevno jednostavno se isključiti od posla ili drugih obaveza, ali ako ste već planirali provesti vrijeme s njima, potrudite se biti prisutni. Najlakše ćete to učiniti ako ne budete zaokupljeni s više stvari odjednom, odnosno ako kreirate situacije u kojima vaša pažnja neće vrludati od jedne distrakcije do druge.

Možda mislite da je to nemoguće, ali za početak krenite s nečim vrlo jednostavnim, poput odlaska u omiljenu slastičarnicu gdje ćete se opustiti i samim time imati priliku komunicirati sa svojom djecom i poslušati ono što vam već neko vrijeme govore, a vi niste čuli.

Dragi roditelji, vrijeme je da prestanete juriti za savršenstvom jer ono ne postoji i predbacivati si za sve što biste trebali napraviti i što se od vas očekuje te svoju energiju usmjerite na kvalitetno druženje osluškujući potrebe isključivo svoje porodice. Vrlo je vjerovatno da već sada radite i više nego odličan posao i vaša djeca će zbog toga izrasti u zdrave, odgovorne i dobre odrasle ljude.