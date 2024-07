Šta je pravilno: šorts ili šorc?

Bosanski jezik je veoma lijep i bogat i kao takav dovodi nas do mnoštva pitanja, odnosno dilema kako se kažu ili kako se pišu određene riječi.

Mnogi od vas su često u dilemi kako se piše šorts ili šorc, odjevni komad koji se najčešće nosi ljeti. Prilikom izgovora čuje se šorc, sa suglasnikom C, ali prilikom pisanja ovo je pravopisno potpuno nepravilan oblik! Dakle, piše se samo šorts – sa suglasničkom grupom TS, a množina glasi šortsevi.

Pa će pravilno biti napisana u rečenici: Obavezno ponesi šorts na more!, a pogrešno: Obavezno ponesi šorc na more! Također je pravilno napisati: Gdje su šortsevi koje sam spakovala?, a pogrešno: Gdje su šorcevi koje sam spakovala? Isto tako je pravilna rečenica: Izgubila sam omiljeni šorts, a pogrešna: Izgubila sam omiljeni šorc. Pravilna je i rečenica: Jučer sam kupila šorts u prelijepoj roze boji, a pogrešna: Jučer sam kupila šorc u prelijepoj roze boji. Da, izgovaramo u oba slučaja C, ali pišemo samo TS.