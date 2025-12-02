Rizzo Ruža: Nova pjesma, novi početak

Rizzo Ruža se vraća na scenu snažnije nego ikad! Njegova nova pjesma “Kada suza krene” donosi emotivan i svjež povratak pop–urban zvuku po kojem je prepoznatljiv. Snimana u Sarajevu, uz prepoznatljive kadrove Marijin Dvora, Baščaršije i Vijećnice, pjesma i spot zajedno stvaraju moćnu vizualnu i muzičku cjelinu koja oslikava ritam i dušu grada.

Tokom snimanja dogodio se i simpatičan trenutak kada je grupa kineskih turista, oduševljena melodijom, spontano zaplesala sa Rizzom, unoseći dodatnu dozu autentične energije u spot.

Rizzo Ruža iza sebe ima niz hitova koji su obilježili njegovu karijeru, poput: “Hadžija”, “Stara dobra laž”, “Kada prođeš mahalom”, “Moja nevjero”, kao i dueti s Halidom Bešlićem “Sretni me dani prate” i s Hankom Paldum “Proljeće bez ljubavi”. Prošle godine objavio je i emotivnu pjesmu “Animals”, posvećenu svom preminulom ljubimcu.

Povodom nove pjesme i zanimljivih projekata, Rizzo je gostovao u emisiji Naše priče na Alfa TV.

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