Advokat Mehmedbašić: Ovo je kraj tragične ljubavi, Bećirović je bio pažljiv otac

- Isto je imao problem sa ženom. To je bilo nasilje, nasilničko ponašanje. To je jedna burna veza, u kojoj je bilo stalno svađa, pa onda prelamanje preko djeteta, ko će viđati, neće viđati dijete. On je to sve teško podnosio da bi se jednom posvađao s njom i završio u pritvoru. Mi smo potpisali sporazum tad na tri mjeseca, i oni su uskladili svoje odnose. Imamo onda još nešto za posjedovanje, krivično djelo, taj postupak se vodi.

Da bi me sinoć nazvali i rekli da je on izvršio krivično djelo ubistva. Ono koliko znam da je on htio i sebe da ubije. On je bio pažljiv otac, ja to moram reći, i meni je govorio da on nju voli. Ovo je jedan tragičan kraj jedne ljubavi. To je sve što mogu da kažem. Mislim da on nije kriminogena osoba - rekao je Mehmedbašić.