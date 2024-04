Cvijanović se obratila na Vijeću sigurnosti UN-a: Napadala Šmita i Lagumdžiju, tvrdi da Helez i Isak prijete ratom

Kritikovala je i Zlatka Lagumdžiju da se miješa u nadležnosti Predsjedništva BiH.

- Nije bilo dogovora oko teksta Rezolucije o Srebrenici. To je u suprotnosti sa zakonom. Namjere oko rezolucije je sve osim benigna. Zvaničnici RS traže da se sva pitanja riješe kroz demokratske institucije. Zukan Helez i Ramo Isak prijete ratom, naročito Heleza da je on stvarao rezervnu vojsku BiH. Isak je rekao da bi vodio borce da se eliminiše RS. Ovakve prijetnje i poziv na nasilje ne osuđuju Šmit i zapadne ambasade. Postoje prijetnje od islamističkih ćelija u BiH.

Dodala je Velika Britanija i SAD prijete sankcijama "svima onima koji ne poštuju nelegalne odluke visokog predstavnika".

Bez sudskog postupka

- Nema sudskog postupka, a oduzimaju se računi, time se krši međunarodna vladavina prava. Svi oni koji su oko Šmita potkopavaju ustavni poredak BiH - istakla je.

Tvrdi da tehničke izmjene Izbornog zakona provodi "neizabrani stranac".

- On krši razne zakone, tako što proširuje mandat članovima CIK-a i ne nameće obaveznu dob za penzionisanje. Šmit može bilo koga da sankcioniše za neprovođenje njegovih odluka. On može da skine sa biračkog spiska bilo koga. Svaki put kada Šmit provede svoju odluku on se ismijava sa demokratskom državom BiH. On BiH vodi od jedne do druge krize. On izluđuje izabrane zvaničnike BiH i RS.