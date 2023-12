Magazinović o Dodiku: Ruši imidž BiH, njegove izjave su previše i za fudbalsku utakmicu

-To je previše i za jednu fudbalsku utakmicu, da se na taj način obraćate sudiji koji je oštetio klub za koji navijate. To je previše i za stadion, mislim da je to potpuno pogrešno. O gospodinu Dodiku se ne može govoriti kao o nekom svemircu koji ne pripada ovoj državi, on je visoki zvaničnik unutar BiH i sve to što on radi, ozbiljno narušava imidž i naše države i način na koji nas ljudi gledaju. Njemu je to najveća šteta, mislim da je on toga svjestan, meni se čini da on sada igra na sve ili ništa. Vi kada imate takvog jednog čovjeka koji je postao tema i u evropskim i u krugovima izvan Evrope, mora se reći da se to dešava u BiH - zaključio je Magazinović.



