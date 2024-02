Provjerili smo kako nastaje tradicionalna "Visočka pečenica": Nedaleko od mjesta ustoličenja kraljeva pravi se najbolje suho meso

Dvjestotinjak metara od Mila, mjesta gdje su ustoličavani bosanski kraljevi, kod Visokog, nalazi se radnja "Babić“, gdje se proizvodi originalna, tradicionalna pečenica – suho meso. Nauka je to!

Reći će svaki laik koji prvi put dođe i pogleda proces nastanka suhog mesa. Nije to samo „naloži vatru, okači meso na čengele i hajmo”.



Ne, ne. Proces je to koji zahtijeva strpljenje, znanje, mekanu ruku i odlično oko. Edin Babić, vlasnik, sve to ima. Proveo nas je kroz proces nastanka tradicionalne pečenice.

Inače, “Visočka pečenica” jedan je od četiri proizvoda koji su zaštićenog geografskog porijekla u Bosni i Hercegovini.

Sve po propisu

- S krava, kad se zakolju, skida se meso s kostiju i rashladi se. Opet se meso ''odmara'' 12 sati. Potom se soli i onda mora odstojati 21 dan. To je tradicionalni način pripremanja mesa za sušenje. To se sad skraćuje na 15, 10, 7 dana. Ali mi isključivo nasoljeno meso držimo 21 dan i to je nešto što je tradicija - objašnjava nam Babić.