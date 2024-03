Video / Muriz Memić za "Avaz" uoči konačne presude: Meni je dozvoljeno da osvetim dijete!

- Što je pobjegao u Tursku, ako je uopće pobjegao, ja imam neke druge informacije gdje bi se mogao nalaziti. Spominje se u ovoj priči. Neko ga zove general, ja ga nikada nisam zovnuo generalom u ratu i on to zna. U ovome je pokazao svoju neljudskost. Ali ja imam informaciju da je on lično otišao kod porodice Mutap drugu noć poslije događaja i to sve završio. Ali rekla-kazala meni ne pomaže, treba dokaze imati na sudu. Ali o tom potom, ako je u Turskoj, ali vidjet ćemo, imaju i druge informacije. Dakle, govorim o Fikretu Prevljaku. Postoji priča, bilo je u medijima, ja šutim, ali, evo, prvi put ga i ja spominjem. Imao sam s njim neke sastanke na početku i tu je ispao nekorektan - tvrdi Memić.

- Mogu reći da je prisutna velika nervoza kod nas. Osam godina, ja sam bio četiri godine u ratu i ovih osam, ja 12 godina ratujem. I predugo je vremena prošlo, osam godina, da bi se čekalo. Ali nije to kraj, poslije ove presude ja očekujem da Sud bude korektan, da sudi po dokazima. Iako do nas stižu informacije da su se sve ove zle sile, da kažem, digle da spase Hasana Dupovca. On je pripadnik MUP-a i on je oličenje sistema. On je, kao pripadnik MUP-a, pogriješio, postoje dokazi. Da Sud presudi po dokazima, a ne kao Branko Perić da postupi, pored dokaza, on je njih oslobodio, a meni kaže: "Budite uporni, pravda je spora, borite se." Presuda će sigurno biti prekretnica, jer nema svrhe počinjati novu optužnicu ako ova bude nepovoljna, odnosno u slučaju da oslobode Hasana Dupovca - govori Memić.

Majka zla

Navodi da mu smeta kada pojedini političari koriste ime njegovog sina u političke svrhe, ističući da se služe populizmom.

- Svakome normalnom bi trebalo da smeta kada neki ljudi populistički spominju politiku, spominju trojku. Evo konkretno, Haris Zahiragić je rekao: "Što se sada ne riješi slučaj, trojka je ovladala pravosuđem." A što ne spomene majku zla, lažnu profesoricu, lažnu direktoricu (Sebija Izetbegović, op. a.), odozgo je sve krenulo, iz KCUS-a, lažna amnezija je odozgo krenula! Ja je zovem majka zla! Jer, evo, čuli smo u sudnici da nema amnezije, nije je bilo, ta osoba šuti i dalje, Alisa šuti i dalje, ali doći će dan kad će da progovori - poručuje Muriz Memić.

Dženan mi daje snagu

Muriz nikada za Dženana nije kazao rahmetli.

- To je nešto s čime se još ne mogu pomiriti, iako ga svaki dan spominjemo, kroz istrage, kroz priču s prijateljima, malo ko je još izgovorio rahmetli. Pričamo kao da je još tu, s nama, i to me vjerovatno drži. Da li će doći vrijeme za to, ne znam, ali ja sam svjestan svega i to me drži. Nekada se zapričamo o njemu i smijemo se... Kakav je bio, kako nas je sve znao razveseliti. Zato možda to i ne izgovaram. A ima tu i revolta, huje, na taj način da se završi nečiji život, da neko šuti ko je bio s njim. Onda, drugi ljudi, oni koji su trebali pomoći, da odmažu sve vrijeme, da prave lažne svjedoke, lažna vještačenja, to je neshvatljivo - kaže Muriz.

Sebija ga nikada nije tužila

Kaže da niko ne demantira njegove izjave.

- Bilo je, evo, priče da će me Sebija Izetbegović i Enra Suljić tužiti za klevetu kad sam rekao da će se voditi posebna istraga o tome kako je Dženan umro u Kliničkom centru. Nisu me nikad tužile. Ali ja mislim da i to pokazuje ko govori istinu. Što šute, što se kriju? Neka izađu, neka kažu oni javno "ovaj čovjek laže". Ali imaju presude. Idemo onda pobiti i presude iz Haga - dodaje Muriz Memić.

Vi znate da ih ja imenom i prezimenom prozivam. Džafer Hrvat je u svim nekim komisijama, s ministrom Katicom se vodao, nedavno sam prozvao i ministra Katicu. Ja sam rekao da ću svog brata prozivati ako nešto pogriješi, a za mene su pogriješili, govori Dženanov otac.