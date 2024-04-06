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ŠESTI APRIL

Foto + video / U Sarajevu održana vježba povodom Dana policije MUP: Učestvovale i specijalne jedinice

Nakon ceremonijalnog dijela, uslijedila je vježba u kojoj je simulirana situacija borbe protiv huliganske grupe

Dan policije u Nahorevu - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
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N. H.

6.4.2024

U bazi Sektora za policijsku podršku Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je povodom proslave Dana policije 6. aprila održana vježba. 

U sklopu događaja održani su brojni govori, a obratio se i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica.

Nakon ceremonijalnog dijela, uslijedila je vježba u kojoj je simulirana situacija borbe protiv huliganske grupe.

U vježbi su korištena i pirotehnička sredstva, a naglašeno je kako su učestvovali pripadnici Jedinice interventne policije, Jedinice operativne podrške i pripadnici Specijalne policijske jedinice.

Osim taktičko-pokazne vježbe, u prijepodnevnim satima, delegacije su položile cvijeće na spomen-obilježje ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću u sarajevskom naselju Alipašino Polje, te spomen-obilježju ubijenom policajcu Muhidinu Pivodiću u Reljevu.

Odana je počast i poginulim pripadnicima Prve brigade policije Stari Grad na Trgu oslobođenja, kao i spomen-obilježju pripadnicima Odreda policije za specijalne namjene "Lasta".

# DAN POLICIJE
# MUP KS
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