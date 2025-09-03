Šta ako biste mogli vidjeti ono što drugi ne vide? Emocije, istinu, laž, namjere, sve ono što nam ljudi verbalno prešute, ali ipak kažu govor svoga tijela, ponašanjem, facijalnim ekspresijama. Zamisli da imaš softver u glavi koji u svakom razgovoru analizira ponašanje osobe preko svih 6 komunikacijskih kanala. To je SCAnS.

Damir Zolota je svjetski ekspert za analizu ponašanja ljudi, emocionalnu inteligenciju i psihološko profiliranje. On je i certificirati SCAnS trener i današnji gost u emisiji "Naše priče".

Kako nam poznavanje SCAnS vještina može pomoći u svakodnevnom životu i radu? Da li mi zaista razumijemo ljude sa kojima komuniciramo, živimo, radimo? Kao društvo sa niskim stepenom emocionalne inteligencije, kakve generacije odgajamo? I gdje je u svemu tome vještačka inteligencija? Može li AI da nas slaže i izmanipuliše?

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