Mladi student iz dijaspore prikupio više od 8.500 KM za Crveni križ FBiH

Alem Hadžić je student i sportist na Middlebury koledžu, a odlučio se na nesvakidašnji poduhvat. Prva je osoba iz dijaspore koja je pokrenula „fundraising“ za Crveni križ.

Naime, iako je rođen i odrastao u dalekoj Americi, njegovi roditelji su iz Bosne i Hercegovine, tačnije Prozora.

Zbog duboke povezanosti koju osjeća s BiH, odlučio je da trči RBC Brooklyn polumaraton 2025. godine i organizuje događaje za prikupljanje sredstava na kampusu kako bi podržao Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine. Ova organizacija pruža humanitarnu pomoć ranjivim zajednicama širom BiH.

Hadžić je istaknuo da će sva prikupljena sredstva biti direktno usmjerena ka spomenutoj organizaciji.

Dodao je kako osjeća nostalgiju za BiH te da dolazi svake godine, odnosno svakog ljeta.

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