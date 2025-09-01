Amelli okupila vrhunsku ekipu i spojila zvuke Bosne i Vojvodine

Novu sezonu popodnevne emisije “Naše priče” otvaramo muzikom, Gosti Amela Osmanović Ameli I Emir Hot, potrudili su se da ovo popodne I nova sezona budu započeti u dobroj atmosferi s dobrom pjesmom. Ova rođena Jajčanka kolege, ali i publiku oduševila je novom pjesmom. Amelli se već dugi niz godina bavi muzikom kao izvođač i autor tekstova i muzike, ali je za njen novi singl bio zadužen trio koji čine frontmen grupe “Garavi sokak” – Boban Dževerdanović, Emir Hot i Muhamed Šehić Hamić. Spot je sniman u Baranji sa timom Maria Šuline.

– Nadam se da će ova pjesma pronaći put do srca ljudi jer u vrijeme turbulentnih zbivanja, a tako i muzike, lijepo je uraditi nešto drugačije, narodski rečeno “za dušu”. “Hej mladosti” je jedna posebna priča u kojoj se spajaju zvuci Vojvodine i Bosne. Ono što me posebno raduje jeste da smo isključili iz opcije sve što je plastificirano, tako da smo ostali u najjednostavnijoj varijanti – gitara, harmonika, kontrabas i vokal. Izuzetno zadovoljstvo mi je da po prvi put imam priliku da sarađujem sa WS Music i mislim da je za svakog muzičara u današnje vrijeme jako bitno da radi sa ozbiljnim i kompetentnim timom, a mislim da je ekipa WS Music zaista to – kaže Amelli

Emisiju “Naše priče” gledajte u 17:15 na TV ALFA.