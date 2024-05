Zabrinuta mama: Beba kašlje ujutro, šta da radim

- Naš 10-mjesečni dječak svako jutro kad se probudi kašlje. To je suhi kašalj, kao da mu nešto smeta u grlu. To je počelo kada smo se preselili u stan s centralnim grijanjem. Pedijatar kaže da je to od suhog zraka. Kašalj prestane čim popije bočicu mlijeka ujutro i preko dana se ne pojavljuje. O čemu je riječ i može li mu pomoći sljezov čaj?

- Najvjerojatnije se radi o sekretu iz nosa koji se, kad ide spavati pojača. Spušta se iz nosa u grlo i nagoni ga na kašalj. Dosta tekućine razrjeđuje sekret i smanjuje kašalj. Tekućina koju pije može biti bilo kojeg oblika - sok, čaj, voda. Većina ovakvih vrsta kašlja prođe spontano.

Ako ne prolazi i pojačava se, možete pokušati s antibiotskom terapijom u trajanju od 14 dana. Vrstu antibiotika treba odrediti djetetov pedijatar.