Divljim kanjonom Vrbasa, preko mističnog Kastela do najbrže trkačke staze u BiH

Hoće neko na basket?

Svaki učesnik festivala ima priliku da podrži razvoj sportske kulture među generacijama koje rastu zagledane u pametne telefone – doniranjem 2 KM ili prodajom osvojenih kilometara zdravlja. Novac usmjeravamo Pokretu „Marina Maljković“ koji na košarkaški teren izvodi djevojčice iz Banjaluke. Na kraju pravimo veliku prijateljsku utakmicu. Svi ste pozvani.

Prijatelji festivala su: Vivia, Metromedia Group, Imlek, G Petrol, Sport Vision, Tropic, Intersport, Nektar, Mtel, NLB banka, Predsjednik Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete Republike Srpske i Grad Banjaluka.

Idemo do Vrbasa? Danas je taj dan

Opasani bedemima vlastitoh duha adrenalinsku avanturu možete upotpuniti na Svjetskom rafting prvenstvu u jedinstvenom kanjonu Vrbasa, i to od 27. maja do 2. juna. Neka proljećna eksploziju sporta, zabave i boja upiše Banjaluku i na vašu mapu nezaboravnih gradova, i vraćajte joj se poput raftera sa svih kontinenata. Uz pjenušave slapove i bukove, koji doživljaj pretaču od idiličnog mira do vrhunskog uzbuđenja, osjetite pravu avanturu.

I Još...

U prelijepom okruženju grada bogate istorije, kulture i zelenih površina, nećete pronaći samo sportski izazov, već i priliku za sjajan noćni provod uz koncerte na otvorenom, ćevap svih ćevapa, osvježenje iz najiskusnije pivare u BiH.

Jeste li već rezervisali smještaj? Požurite!

Cijeli svijet avanturista u junu je u Banjaluci. Pa, i oni na dva točka. Sedmi po redu Moto Fest, Banjaluka 2024, pod sloganom „Live, Ride & Respect!“ biće održan od 30. maja do 01. juna na banjalučkoj tvrđavi Kastel. Život i vožnja po svojim pravilima, Old Skul (stara škola) vrijednosti i nepisani bajkerski kod. Na prvom mjestu za sve istinske ljubitelje dvotočkaša je uvijek poštovanje i čast! Zato ove godine, Moto Fest ponosno vozi pod parolom: "Live, Ride & Respect!“!

Sve što se sudari donosi štetu, osim pozitivnih energija. Vidimo se u oblaku zabave!

