Ako želite sretnu djecu, slijedite ovih 5 pravila psihologa s Harvarda

Razvojem tehnologije prilagođavamo način življenja i, u ovom slučaju, odgoj djece. Prije pametnih telefona i tableta djeca su slobodno vrijeme provodila igrajući se na svježem zraku. Dobacivala su se loptom, vozila bicikl i igrala skrivača. Igra je trajala dok se ne upali ulična rasvjeta i tada su odlazili kućama na večeru i kupanje. Iako više ne živimo u tom vremenu, možda je vrijeme da vratimo neke osnove.

To je novi svijet. Danas roditelji djeci daju naprednu tehnologiju kako bi imali trenutak mira i kako bi se djeca zabavila. Psiholozi s Harvarda su proučavali svijet današnjice u odgoju djece. Odgoj i životne navike se svakako trebaju prilagoditi novim uvjetima življenja, no psiholozi su zaključili da postoji nekoliko osnovnih elemenata za odgoj djece kojih se još možemo pridržavati.

Provedite vrijeme sa svojom djecom

To je najjednostavniji savjet koji preporučaju svi ugledni psiholozi. No, živimo u trenutku kada vodimo bitku s vremenom. Tehnologija nas okružuje i zaokuplja 24 sata na dan. Tu spadaju društvene mreže, vijesti, mailovi i komunikacija s bližnjima putem SMS poruka. Briga o djetetu također zahtijeva vrijeme, stoga je lakše zabaviti dijete dajući mu tablet ili mobitel. Kvalitetno provedeno vrijeme s djecom znači igranje s loptom, čitanje, planinarenje, igranje u parku ili šetnju. Nužno je provoditi interakciju licem u lice. To su stvari koje će se pamtiti. Djeca često zaboravljaju poklone. Samo žele provesti kvalitetno vrijeme sa svojim roditeljima.

Otvoreno razgovarajte s djetetom

Većina se smatra brižnim roditeljem no djeci je ponekad potrebno više. Pokušajte saznati šta se događa u životu vašeg djeteta. Provjerite kod nastavnika, trenera ili mentora postoji li promjena u djetetovom ponašanju. Dopustite djetetu da se osjeća ugodno kada razgovara s vama. Dijete treba znati da je ono prioritet u vašem životu. Nije dovoljno pokazivati mu ljubav i pružati pažnju poklanjajući darove, držati ga na sigurnom ili hraniti. Djeci su potrebne potvrde i kroz riječi. Riječi su važne. Pozovite dijete da sjedne i podijeli priče o školi, zadaći i prijateljima.