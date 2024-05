Konaković o Dodikovoj teoriji zavjere: Napisao samo dvije riječi

Ministar vanjskih poslova i lider NiP-a Elmedin Konaković je s dvije riječi prokomentarisao današnju teoriju zavjere koju je iznio predsjednik RS Milorad Dodik.

Dodik je nakon ročišta u Sudu BiH govorio o Elmedinu Konakoviću, Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) i narkokartelu.

- Pa čuli smo o nekom papiru vezano za Ministarstvo vanjskih poslova u kojem oni nekoga nešto obavještavaju, a taj papir niti je tužilaštvo niti odbrana dostavila pa Sud trči po Sarajevu i skuplja te papire koji bi njima odgovarali. To je sumnjivo. Postavlja se pitanje načina na koji radi Ministarstvo vanjskih poslova imajući u vidu činjenicu da imamo u javnosti mnogo prisutnu priču vezano za narkokartel i da je čelnik tog Ministarstva uključen u to i ima potrebu da to razjasni. On štiti Šmita, a Šmit njega.