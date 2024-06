Konaković: Taman ću zbog Dodika podnijeti ostavku, upozorili smo ga

Milorad Dodik još jednom potvrđuje da se nalazi u jednoj veoma teškoj situaciji.

Nije, zapravo, shvatio kakvu je priliku imao sa realnim politikama koje je donijela Trojka, i koje su mu davale priliku bez obzira što znamo ko je i kakav je – da promijeni taj kurs, destruktivni i rušilački, kazao je u emisiji Rezime Elmedin Konaković, govoreći o Dodikovoj poruci da je uslov za nastavak pregovora na nivou koalicije u Bosni i Hercegovini smjena Zlatka Lagumdžije, Konakovića i Denisa Bećirovića.

Nije nas poslušao

- Upozorili smo ga da se ne igra s institucijama, s državom, da će završiti tamo gdje on se upravo nalazi. Vidim da je nervozan i nije to ništa novo od njega. Taman ću zbog Dodika podnijeti ostavku i poslušati ga. Da je pokazao gram konstruktivnosti u ovim prilikama koje BiH ima, mogli smo o svemu razgovarati. Nije poslušao nas koji imamo rješenje - pojasnio je Konaković.

Kaže i da Dodiku nedostaju dnevne svađe, "mi ga nismo hranili tim oružjem, mi smo se izmakli, i Dodika smo osvijetlili na pravi način, svi u BiH i van nje vidi ko je on zapravo".

Osvrnuo se na "svesrpski sabor" koji je održan proteklog vikenda, kazavši da su protestne note upućene Crnoj Gori i Srbiji.

- Izjava Andrije Mandića koji entitet u BiH zove državom je crvena linija koju prelazi drugi put otkako sam ja ministar vanjskih poslova.

Sporna je cijela deklaracija, nemam ništa protiv okupljanja naroda, sam sam učestvovao na jednom takvom skupu naroda kojem ja pripadam, ali to se tiče identitetskih i pitanja kulture, a ne zadire u teritorijalni integritet i suverenitet drugih zemalja. Svesrpski sabor pokazao je pretenzije prema teritoriji BiH - rekao je on.

Dalje navodi da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas vrlo nevješto, odnosno netačno interpretira bh. propise pitajući se čija je imovina.

- Evo ja njega pitam, čija je imovina opštine Vračar u Beogradu, je li ona lokalna ili je države Srbije? U nekoliko navrata posljednjih nekoliko mjeseci su pokazali ono što se može povezati s velikosrpskim agresivnim politikama i svjesni te opasnosti smo stalno budni. Nećemo dozvoljavati da se takve stvari tolerišu - naveo je Konaković.

Osvijetlila političku scenu

Kaže i da entitet ne može imati državnost.

- Dodik kaže kao dobio je potvrdu neke državnosti. Neka pokuša elemente državnosti potvrditi bilo gdje u svijetu. Vidjet će šta je bh. entitet Republika Srpska. Trojka je osvijetlila političku scenu, mi smo otišli u Brisel i Vašington i donijeli svoje istine i pokazali ono što u BiH jeste realno stanje - rekao je Konaković.

Prema njegovim riječima, rezultati izbora za Evropski parlament su šamar Dodiku jer EU ostaje na istom kursu.

- Desnica jeste rasla, ali kada je saberete ispod 20 posto su ti desničarski pokreti. Porasta desnice ima, ali ni izbliza u onoj mjeri kako je Dodik očekivao. Izgubio je vrijeme čekajući tu promjenu vlasti, nadajući se nekom novom ambijentu.

Oni koji su sada dobili povjerenje u EU su ljudi kojima smo mi objasnili šta je BiH, ko je Dodik i pred nama su nove godine u kojima će se to potvrđivati - istakao je on.

Osvrnuo se i na svojevrsni diplomatski skandal jer građani Poljske, Rumunije i Slovenije nisu mogli mimo svojih ambasada glasati za Evropski parlament.

- Ti su izbori prošli u najboljem redu, da su te ambasade tražile i druga mjesta na kojima se trebalo glasati, nadležnost je isključivo moja da ima dozvolim.

Ministar vanjskih poslova ima nadležnost po jednom zakonu, trebalo bi tu temu otvoriti ovih dana u javnosti – glasajući protiv mogućnosti da EU i njene tri članice imaju izbore u BiH, SNSD je verificirao i potvrdio ukaz, zakon koji je nametnuo rahmetli Alija Izetbegović 1996. godine, jer iz tog zakona se crpi pravo Vijeća ministara – tamo piše Vlada BiH dat će suglasnost, dakle priznali su i da je Vijeće ministara Vlada, i ono što je u ovom trenutku najvažnije kontinuitet propisa 1993.,1994.,1995.,1996. Ispoštovali su činjenicu da je to rahmetli Izetbegović nametnuo i da je to važeći propis, a u konačnici nisu ostvarili svoj cilj - rekao je Konaković.

Pristup se "isplatio"

Konaković navodi i da "su spremni za sve razgovore koji donose napredak BiH, jer se taj pristup isplatio".

- Iz dva razloga. Dobili smo otvaranje pregovora. Drugo – to je osvijetlilo scenu u BiH. Dodik se ne može više kriti iza lažnih sukoba. Mi smo svojom hrabrošću da idemo u kompromise njega stavili na mjesto na kojem je trebao biti davno. Mislim da on dalje ne smije - dodao je on.

Dodik nakon svakog odlaska u Rusiju, kaže Konaković, pokazuje da on nije vlasnik svojih odluka.

- I dalje mu je interes ruskog naroda važniji od srpskog u BiH. On bi tu cijenu mogao plaćati na lokalnim izborima - poručio je Konaković u Rezimeu na Federalnoj televiziji.