Otišao na odmor s društvom, a kod kuće ostavio ženu i bebu: "To su samo dva dana"

Dok pojedini bračni terapeuti savjetuju da supružnici idu na odmor odvojeno, kako bi osvježili “poljuljani brak”, drugi su stava da je upravo odvojeni odmor siguran znak da će se partneri razići, prenosi Ona.rs.



Jedan tata (33) podijelio je na forumu “Reddit” da je ostavio suprugu i petomjesečnu bebu i otišao s prijateljima na odmor. Njegova objava izazvala je veliku buru na mrežama.

Otkrio je da se davno dogovorio sa suprugom da za vikend otputuje sa prijateljima na svega dva dana.

Bila je uzrujana

Ali, kako su se dani njegovog odmora približavali, tako je beba postajala sve nervoznija.

- Supruga me zamolila da otkažem putovanje s prijateljima, jer noćima nije spavala zbog bebe, ali sam to odbio, jer sam se mjesecima ranije dogovarao s prijateljima o odlasku na vikend - napisao je ovaj tata.

- Mislim da nije pošteno što je uznemirena i ljuta zbog mog odlaska na odmor. To su samo dva dana odsustva od kuće. Kad sam se dogovarao sa prijateljima da odemo na vikend, moja supruga je to podržala. Sad se odjednom pobunila i tjerala me da otkažem odlazak na kratak odmor sa društvom. Naravno da mi to nije palo na pamet da uradim, naravno da nisam želio da otkažem odmor.

Dalje je naveo da ga je supruga svaki čas zvala dok je bio sa društvom.

- Bila je uzrujana, govorila mi je da se plaši, da ne zna kako će izdržati sama sa bebom… Naravno da nisam želio da prekidam odmor i da se vratim kući; uostalom, to su samo dva dana - prokomentarisao je on i pitao ostale korisnike foruma kako bi oni reagirali da su bili na njegovom mjestu.

Mnogi ga osudili

Očigledno nije ni pretpostavio da će ga mnogi osuditi zbog postupka.

- Trebalo je da ostaneš kod kuće i da pomogneš supruzi oko bebe - glasio je jedan komentar.

-Tvoja supruga se ne osjeća dobro, bila joj je potrebna tvoja pomoć. Kako si samo mogao da je ostaviš? - napisao je drugi korisnik “Reddita”.

- Tvoj zadatak kao oca i supruga bio je da pomogneš ženi i bebi. Potpuno pogrešno si postupio kad si odabrao odlazak na vikend sa društvom - bila je kategorična jedna mama.