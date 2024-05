Rasprava u britanskom parlamentu: Slanje bataljona u BiH je jak signal

Britanske trupe trebale bi biti poslane u Bosnu i Hercegovinu zbog rizika od destabilizacije na Balkanu, tvrdi bivši komandant Ujedinjenih naroda Bob Stjuart (Stewart).

On je rekao je da bi britanski bataljon bio "najbolji bataljon" za slanje u jugoistočnu regiju Europe radi uspostavljanja mira.

Nakon rasprave, parlamentarci u donjem domu britanskog parlamenta usvojili su prijedlog koji je upućen Vladi Velike Britanije, a kojim se traži pojačan angažman te zemlje s drugim partnerima i saveznicima, kako bi se poboljšala sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu.

U zaključku kojeg je objavila predsjednica Odbora za vanjske poslove Ališa Kerns (Alicia Kearns), navodi se kako dom prepoznaje akutnu sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu, te izražava podršku “teritorijalnom integritetu i suverenitetu Kosova i Bosne i Hercegovine“.

Zastupnici su također osudili napad srpskih nacionalističkih militanata u Banjskoj, Kosovo, 24. rujna 2023., podržali ovlasti Ustavnog suda u BiH, i osudili “rusko uplitanje na Balkanu”, te sa zabrinutošću ističu “prorusku i prosrpsku iredentističku političku retoriku u Crnoj Gori”.

Pozvali su Vladu Velike Britanije “da poveća svoj angažman s regionalnim partnerima i međunarodnim saveznicima kako bi se poboljšala sigurnosna slika na Zapadnom Balkanu“.



Predsjednica Odbora za vanjske poslove Ališa Kerns upozorila je tokom rasprave da bi Balkan mogao postati mjesto “trećeg globalnog velikog sukoba”, uz Ukrajinu i Gazu, ako se ne poduzmu preventivne mjere, prenose lokalni mediji.

Tokom rasprave o sigurnosti u regiji, koju je vodila Kerns, ona je istaknula nužnost izgradnje novog sigurnosnog saveza između SAD-a, UK-a i drugih voljnih država članica NATO-a s Kosovom, “jer bi to pomoglo ublažiti neposrednu zabrinutost o sigurnosti koju vidimo”.

Ranije u svom govoru, Kerns je rekla:

- Kao minimum, Ujedinjeno Kraljevstvo bi trebalo poslati mirovne snage NATO-a u strateški Distrikt Brčko.

Nadovezujući se na ovu izjavu, bivši komandant UN-a u Bosni i Hercegovini, rekao je kako bi britanski bataljon smješten u Bosni i Hercegovini dao “vrlo, vrlo jak signal”.

- I, iskreno, britanski bataljon je vjerovatno najbolji bataljon za slanje u takvu mirovnu situaciju - dodao je.

Kearns se složila, dodavši kako bi britanske trupe napravila “temeljnu razliku”.

- A činjenica da nam Dejtonski sporazum daje izričito dopuštenje za stvaranje novih sigurnosnih snaga znači da bismo o tome trebali aktivno raspravljati - dodala je.

Kasnije tokom rasprave, Stjuart, bivši konzervativac, rekao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo pozitivno doprinijelo regiji u prošlosti i da bi to trebalo nastaviti činiti usred rastućih napetosti i ruskog utjecaja.

- Učinili smo to na mnogim političkim, društvenim, ekonomskim razinama i dosta je posla u polju ekonomije obavljeno u Bosni i Hercegovini i, naravno, vojno. Zaista vjerujem da će se naš trud isplatiti. Spasili smo mnoge živote. Ništa nam nije važnije u našim životima nego spasiti nečiji život. I to moramo nastaviti činiti… učiniti sve što možemo da pomognemo muslimanskom, srpskom i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, velika većina njih sve što želi je pristojan život, život za koji mi imamo sreću da ga imamo - naglasio je.

Prije debate, Kerns je novinskoj agenciji PA izjavila kako je Balkan bitan “i ako ga zanemarimo, završit ćemo s požarom na svom pragu”.



- To nije važno samo za europsku sigurnost, jer je to u biti naše prošireno dvorište i ako dođe do krize na Balkanu, osjetit ćemo je ovdje, to će utjecati na sve nas i ne možemo si priuštiti treći globalni veliki događaj sukob, a to je upravo ono što bi se desilo - dodala je.