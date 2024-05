Gulgun iz "Zlatnog kaveza": Nisam u vezi s televizijskim partnerom

Gozde Kansu, koja je osvojila simpatije gledalaca likom Gulgun koju glumi u hit-seriji „Zlatni kavez“ koja se emitira na Novoj BH, u privatnom je životu prava hiperaktivka.

Ovo je priča o lijepoj i uspješnoj ženi koja stoji iza svojih odluka, koja se bezrezervno boji za svoje voljene, ima snažnu intuiciju i stoji na svojim nogama...

U seriji“ Zlatni kavez“ glumite Gulgun, reci nam nešto o njoj.

- Gulgun je snažna žena u patrijarhalnoj porodici, pa mora pronaći svoj način da dobije ono za što smatra da je pravedno i ispravno. Jako voli svog sina i spremna mu je pružiti podršku, čak i kad se ne slaže potpuno s njegovim izborima.

Balet i novinarstvo

Kruže glasine da je snimanje potaknulo nekoliko ljubavnih veza, Afra i Mert, Vi i Emre Altug.

- Na setu je jako zabavno i nastala su nova prijateljstva. Tako je sa mnom i Emreom, samo smo prijatelji, nema ljubavi.

Bili ste kao beba veoma fleksibilini, a kao dijete ste se počeli baviti baletom...

- Mama je to primijetila i odvela me doktoru, a on je savjetovao da me upiše na atletiku ili balet. Odabrala sam balet.

Zašto ste prestali?

- Počela sam se debljati. U našoj porodici vrijedi pravilo da na tanjiru ne smije ostati ništa. Jednog je dana učiteljica baleta mami rekla da ću imati jako težak život i da ću uvijek morati paziti. Ja sam to čula i stala. Mislim da se moja podsvijest u tom razdoblju okrenula u drugom smjeru. Pozorište, poezija, muzika, čak i novinarstvo.

Bavili ste se i novinarstvom?

- Prvo u srednjoj školi gdje smo izdavali časopis, a potom sam u jednim dnevnim novinama počela pisati kolumnu „U Gozdinim očima”. Naučila sam fotografirati i pisati vijesti. Stažisti bi dolazili i pitali: „Kad ste Vi diplomirali?” Odijevala sam se kao da sam starija i nosila smeđi ruž da bih izgledala starije. A zapravo sam još bila srednjoškolka.

Niste se htjeli nastaviti baviti novinarstvom?

- Kad postaneš novinar, ne možeš dodati svoj komentar. A ja sam voljela komentirati i sanjariti. Htjela sam pristupati osjećajima, a ne razumom. Dok sam se u Izmiru bavila novinarstvom, otišla sam u Istanbul kako bih u gradskim pozorištima pogledala predstavu i o njoj pisala. Potom sam odlučila ići na prijemni ispit za studij pozorišta. I uspjela sam.

Zašto niste htjeli ostati u Izmiru?

- U Izmiru nije bilo pozorišta. Sila i ja zajedno smo išle u osnovnu školu i gimnaziju. Onda se ona upisala na Univerzitet Bilgi i otišla u Istanbul. Nazvala me na rođendan i rekla: „Daj, što još radiš u Izmiru?” Kad sam došla u Istanbul, izašla sam iz autobusa, a Sila mi je iz ruke uzela kovčeg i rekla: „Ovo je ključ mog stana.” Onda sam počela glumiti u predstavi „Medya Medya Nereye?“ Ahmeta Gulhana.