Čavara: Imamo sudske presude o genocidu, pa šta treba više

Uzrok političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini je visoki predstavnik Kristijan Šmit, smatra Marinko Čavara.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkih doma u PS BiH Marinko Čavara gostovao je u BHT1 Uživo, a odmah je upitan o američkoj crnoj listi.

- Hoću li ja možda završiti na crnoj listi jer sam vas ugostio - upitao je voditelj Čavaru na početku na što je on rekao: "S punim ponosom kažem da sam sve radio u skladu s Ustavom, a te liste me ne zanimaju, to pokazuje samo odnos prema državi BiH, kao i oni koji likuju jer sam ja na toj listi", kazao je Čavara.

O crnoj listi

Upitan zašto je na crnoj listi kaže da je to "prvenstveno zbog spinovanja u vrijeme dok se pregovaralo o izbornom zakonu".

- Oni koji su govorili o blokadama su blokirali, a ne ja, u prvom redu SDA i oni koji su mislili da Federacija BiH i BiH pripadaju njima. Nakon pokušaja ubistva 2017. godine to je bio logičan slijed - kazao je.

Upitan je o neisplati plaće i kazao je da je to "njegovo temeljno ljudsko pravo".

- Neko, bez obzira koliko se zaklinjao u ljudska prava, to radi, zabranili su bankama da nam otvori račun, a zakoni u BiH omogućuju bankama da vam bez obrazloženja zatvori račun. Ja već dvije godine nemam nikakve bankovne kartice, a već dva mjeseca nemam ni račun. Za sada nema načina da se isplati plaća meni, tužiteljici Dijani Kajmaković, članici Predsjedništva Cvijanović - kazao je Čavara dodavši da je to "apsolutno neprihvatljivo".

Ocjena funkcioniranja vlasti na nivou BiH od strane Čavare je takva da je, kako kaže, pitanje -ko upravlja procesima u BiH.

- Političari ne upravljaju u BiH, dokaz za to je kada smo mi pripremili niz načina kako se dogovoriti, kada smo usvojili neke zakone koje je EU tražila, imali smo pozitivne signale od EU, i onda visoki predstavnik nametne promjene Izbornog zakona, a znao je kakve će biti reakcije. Apsolutno je neprihvatljivo da u jednoj demokratskoj državi imamo nekoga ko ničim izazvan nameće pravila. Pitanje je što smo dobili time, ali nakon vremenskog odmaka vidimo da je Šmit najveći krivac za ovu političku situaciju - kazao je Čavara.

Ukidanje Hercegovačke banke

Podsjetio je Čavara i na 2001. godinu, ukidanje Hercegovačke banke i tome slično.

- Jasno je da postoji jedan remetilački faktor izvana koji ne želi da stvari u BiH funkcioniraju i da se dogovaramo - kazao je Čavara i dodao da Šmit nije trebao mijenjati Izborni zakon na način kako ga je mijenjao.

- Vidimo koliko je sreće Željko Komšić donio i bošnjačkom narodu i Bosni i Hercegovini. Ne možemo govoriti o integritetu izbornog procesa bez toga. Onda smo dobili gaos - kazao je Čavara.

Komentirao je i Varheja i Rezoluciju o Srebrenici.

- Toliko godina je prošlo. Zar mi trebamo živjeti u ratnom vremenu gdje tri naroda imaju tri istine. Imamo sudske presude o genocidu, pa šta treba više - zapitao se Čavara i dodao kako on nikada kao parlamentarac nije "predstavljao svoje interese ili interese stranke nego samo interese države BiH".

Upitan je i o situaciji na javnom servisu. Kazao je kako je "teško istresti rješenje iz rukava". Potom je prozvao Federalnu televiziju kazavši kako je nedopustivo da ta televizija 18 godina funkcionira ovako kako funkcionira. "To je za tužilaštvo", kazao je Čavara i dodao da takav način rada očito ima "političku zaštitu".

- Moramo se vratiti na početke i tražiti rješenje. Devijacije koje smo do sada imali u sistemu nedopustive su... Nije čudo da imamo i druge devijacije kao što su zadržavanje sredstava i tome slično - kazao je Čavara.

Javni servis

Komentirao je i odgovornost za stanje na javnom servisu i u državi općenito te kazao da je uzrok trenutne nestabilnosti visoki predstavnik.

- Imamo visokog predstavnika koji ne odgovara nikome, mene, vas, koga god, označi nekoga od nas i to je to. Ako je vrijeme sile i moći onda zaboravimo demokratiju, ako je vrijeme demokratije onda poštujmo one koje je narod izabrao - kazao je Čavara.

Upitan je i o Južnoj interkonekciji.

- Ja tu ne vidim političkog problema. Da bi stekli nezavisnost o ruskom plinu, moramo osigurati preduslove za to. Nema veze koja je linija, ne smijemo biti ovisni ni o jednoj. Politički stav je da taj plin u konekciji s Hrvatskom treba raditi preduzeće u kojem nisu svi predstavnici jednog naroda što je sada slučaj u BH Gasu - kazao je Čavara.