Konaković: Zbog poteza kao što je napravio zamjenik ministra odbrane nam i jeste potrebna rezolucija

U Sarajevo je danas obilježena 32. godišnjica postrojavana Prve brigade policije Stari Grad.

Tim povodom izjavu za medije je dao ministar vanjskih poslova BiH, koji je kazao da bez obzira na obaveze svake godine bude tu.

- Ovo je jedan od najznačajnijih datuma u pružanju otpora agresiji na BiH i odbrani Sarajeva. Ovdje smo da odamo počast onima koji su dali živote za odbranu BiH ali i vidimo sve ove heroje koji su tih prvih dana stali na obronke ovih naših planina i suprostavili se jednom od najjačih agresora ikada viđenih u Evropi i svijetu. Došli smo da se poklonimo svemu što su radili i odamo počast - rekao je Konaković.

Nakon toga je dao komentar i na Rezoluciju o Srebrenici, koja će se naći pred Generalnom skupštinom UN-a 23. maja.

- Ne zanima me šta će negatori genocida raditi nakon što se usvoji rezolucija koja uspostavlja zvanično Dan sjećanja na najgore stradanje u zaštićenoj zoni UN-a. Ponovo se duhovi uzburkaju i pokazuju se prava lica naših komšija s kojima, nažalost, moramo graditi zajedničku budućnost. Nas njihove reakcije ne zanimaju, nego nam samo njih pokazuju u pravom svjetlu i to ne samo nama, nego ćemo se potruditi da to čitav svijet vidi, kakvi su to ljudi koji veličaju ratne zločince. Vidjeli ste ovih dana zamjenika ministra odbrane (op.a. Goganović), koji je u jeku razgovora o rezoluciji otišao i poklonio se ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ne treba nam bolji odgovor zašto nam je ova rezolucija potrebna - kazao je.