Cvijanović: Ministarstvo vanjskih poslova nije Konakovićeva "ćaćevina" pa da on sam odlučuje

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović napala je ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića zbog pisma koje je uputio evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varheljiju (Varhelyi).

Poručila je da je to stav "isfrustriranog pojedinca koji u kontinuitetu zloupotrebljava poziciju".

- To je problem sa bošnjačkim kadrom. Sve što je zajedničko oni bi uzurpirali, odlučivali bi u svoje ime, a onda prodavali maglu da je to u ime svih - navela je Cvijanović za Srnu.

Članica Predsjedništva je poručila da "Ministarstvo vanjskih poslova nije ćaćevina Elmedina Konakovića, pa da on sam, autnomno odlučuje šta hoće, a šta neće".

- Umjesto da kao ministar vanjskih poslova gradi, on uporno urušava odnose sa prijateljskim zemljama. Konaković uzima sebi pravo da dijeli lekcije svakome ko ne misli kao on, kako izvan, tako i unutar BiH. To nije politika, niti diplomatija. To ne priliči jednom šefu diplomatije, ali priliči nekome ko nas sve redom i to u kontinuitetu gnjavi svojim nervoznim reakcijama - istakla je Cvijanović.

Podsjećamo, Mađarska će glasati protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici, a Konaković je u otvorenom pismu Varheljiju kako se obuka diplomata iz BiH neće nastaviti u saradnji s Mađarskom.