Dragana je tokom braka svašta doživljavala zbog Tonija, ovako je govorila: "Kad bih vam pokazala neke stvari!"

Balkanska zvijezda Dragana Mirković i biznismen Toni Bijelić, razvode se poslije 24 godine braka. Već tri godine ne žive zajedno, što je pjevačica istakla u javnosti, a kako je Telegraf saznao, ona ga je i tužila i uskoro će se tim povodom sresti na sudu.

Pjevačica u posljednje vrijeme u intervjuima o Toniju priča hladno, a nekada je ovako opisivala njihovu ljubav.

Hvalio ženu

- Moj Toni... O, Bože dragi, niko se ne hvali svojom ženom kao on! (smijeh) To je, znači... Kad bih vam pokazala neke stvari... On se druži sada sa Van Damom, glumcem, njegovim prijateljima, kolegama iz Amerike, Francuske... Sada svi oni znaju za Draganu Mirković i prate me na Instagramu!

Znači, to je nevjerovatno da su me zapratili, mi se tako dopisujemo, jedva čekamo da se upoznamo i tako to... (smijeh) Tako da, kad kažem, Toni kad počne da priča o meni... Tu odmah zamislite sve vau, i morate da me zapratite! - ispričala je ranije Dragana Mirković za "Objektiv".

Podsjetimo, Dragana je saopćenjem obavijestila javnost da se razvodi od Tonija sa kojim je dobila dvoje djece - kćerku Manuelu i sina Marka:

- Kao neko ko je čitav svoj život zasnovao na iskrenosti, osjećam moralnu obavezu da se danas obratim cjelokupnoj javnosti. Sa velikom tugom moram da vas obavijestim da sam predala zahtjev za razvod braka.

Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, a posljednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak.

Dosljedna principima

Ja svakako ostajemo dosljedna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem vijerna svojoj porodici i svojoj publici, a prema Toniju ću uvijek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje djece i nekome sa kim sam provela mnogo lijepih godina.

Zbog svega toga, ovo je moje jedino obraćanje povodom svega, medijima se zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji, i molim vas da poštujete ovu odluku i da ne povećavate težinu trenutka kroz koji cijela naša porodica prolazi. U nadi da ću vam se sljedeći put javiti sa mnogo ljepšim vijestima, unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju."