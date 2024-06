Dragana Mirković se još jednom osvrnula na razvod: Nikada ne mogu postati ogorčena žena

Pjevačica Dragana Mirković u martu je saopćila da se razvodi od biznismena Tonija Bijelića s kojim ima dvoje djece, a sada se sada još jednom osvrnula na ovu temu.

- Jedino što sam imala da kažem, ja sam rekla, to je bilo negdje sredinom marta. Poslije toga, riječ jednu nisam rekla niti sam bilo šta drugo uradila, nema potrebe za tim. Bila sam spremna na tako neka čudna pisanja i neke čudne naslove. Šta da radim, to tako ide - rekla je Dragana za „Pink“ i dodala:

- Mislim da su ljudi primjetili da sam potpuno van cijele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj djeci. Kao što sam i rekla u svojoj objavi, ostajem vjerna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lijepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promijeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvijek voljeti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim“.

Najponosnija je, kaže, na svoju djecu koja su uvijek uz nju.

- Uvijek me obraduju nečim. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvijek tako kažem. Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvijek uz mene i što me toliko vole. Moram da kažem da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspjeh koji mogu da dobijem - istakla je Dragana.