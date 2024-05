Konaković: Priča oko mene i narkokartela ne postoji, bio sam meta Tužilaštva

Već dugi niz godina upozoravam šta ja zbog svoje slobode govora živim. Nije me kontaktiralo Tužilaštvo zbog onoga što je pisalo u Sky prepisci nekih članova kartela. Pojasnio sam kako je došlo do spominjanja mene, vrlo sam raspoložen da se sve pregleda i ispita - izjavio je ministar vanjskih poslova BiH i lider NiP-a Elmedin Konaković za N1.

Otkud pasoš u rečenici s vladom Abu Dabija

Upitan da li komunicira sa EUROPOL-om, odgovorio je:

- Tri puta sam poslao urgencije do sada, dobio sam potvrdu od vlasti UAE da nisam putovao u martu kako se pisalo niti se susreo sa bilo kojim članovima kartela. To je posljedica loše istrage, loše informisanosti, ne želim da me takva ljaga prati u karijeri.

Mene dugo pokušavaju, kako je 2018. govorila Dalida Burzić, ta teorija “nađite mu nešto” živi dugi niz godina i nije ovo prvi put da sam reagovao na nepravde. Moja obaveza je da guram nos u određene anomalije. Dugi niz godina imam određene javne konfrontacije sa ljudima iz pravosuđa. U svim slučajevima sam bio na pravoj strani.

Govorio je i o spominjanju svog pasoša i pasoša članova porodice.

- To da zanima pravosuđe, oni znaju koji je to kanal. Pokušaji da mi se nešto nađe, pa ništa nema, krenuli su na krug ljudi oko mene, pa na krug ljudi oko kruga mojih ljudi. To ne dozvoljavam. Nikada nisam ni posredno ni neposredno razgovarao s njima. Vlada UAE ukoliko nekog poziva kao specijalnog gosta na jedan forum, tražili su mi da dostavim pasoš, to je način na koji se komunicira sa zemljom domaćinom - naveo je on.



Pojasnio je otkud njegov pasoš u istoj rečenici sa vladom Abu Dabija.



- Imao sam informaciju da je jedna grupa Bosanaca i Hercegovaca u direktnoj povezanosti sa vladom Abu Dabija i da me žele pozvati u službenu pojsetu. Kada me pozovu u posjetu, doći ću, još me nisu pozvali.

Super je to što se bavimo ovih dana temom koju sam odgovorio nekoliko puta, nego što se bavimo suštinom problema vezanog za kartel koji u BiH postoji, operiše i koji na ovakav način štiti kriminalce. Stvara se narativ u kojem se priča o meni, ali ćemo saznati jako brzo.

U Dubai ako putujete, u mijenjačnici ne možete novac zamijeniti bez pasoša. Da mi je u tom trenutku došao i rekao da ima kontakt sa vladom Austrije i žele da me pozovu, dao bih odmah. Pasoš je identifikacijski dokument, vrlo bih rado dao i pasoš i ličnu kartu i tada. To je ustaljena praksa i u tome ne vidim nikakvu enigmu - rekao je Konaković.

Povezanost njega i narko kartela

Dalje, Konaković je poručio da ne postoji povezanost njega i narko kartela.



- Priča oko mene i nakro kartela ne postoji, a postoji oko nekih o kojima se ne priča. Mi živimo u vremenu presumpcije krivice. Ja guram nos u probleme i nepravdu, to je moja instiktivna reakcija. Imam dvije opcije, da reagujem ili zažmirim na to, ja nikada ne zažmirim. Reagujem na nepravdu kada je vidim. To izaziva turbulencije i pritiske.

Niko ne govori o argumentima ljudi koji su optuženi. Bio sam meta Tužilaštva, bio sam meta u procesu. Ja sam objasnio ovih dana, ja ne znam detalje istrage kao neki, ali u procesu koji je javan. U sudu je ustao jedan momak iz Specijalne policije i rekao da je imao ponudu da kaže da iza svega stojimo Čampara i ja i da ide kući ili će u suprotnom završiti gdje je završio, šta biste vi uradili? Ja ne šutim ni zbog drugih, kamoli zbog sebe. Ja ću branit sve ljude za koje mislim da su nepravedno optuženi. To je kao refleks kada vidite nekoga da se davi u vodi; ili skočite i branite ga ili pobjegnete.

U isto vrijeme istu teoriju imaju Dževad Galijašević, kolega o kojem smo govorili ranije, Dodik, Vučićevi mediji u Srbiji. Interesantna je grupa ljudi koja me na isti način targetira. Tužba za klevetu nije dovoljna da se odbrani čast - kazao je Konaković.

O videu koji je objavio na društvenim mrežama, a u kojem je targetiran jedan novinar, Konaković kaže:

- Zašto se targetira novinar ako kaže neistinu? Taj video podsjeća na ono što je gospodin lično rekao i to je pokazano. Tri godine je tvrdio da je 2016. neko morao znati da je Gačanin šef kartela i onda je 2019. rekao da niko to nije mogao znati. Onda je rekao da mu prijetim. Ja ne dozvoljavam laž. Više puta sam pokazao stotine tekstova s tog portala od kojih je skoro sve neistina. Ja mogu komentarisati. To je jedna notorna laž. Pogledajte te bljuvotine. Kada se nešto kaže na šta ja odreagujem da su to laži onda se kaže da ja vršim pritisak na medije - naveo je.

Konaković ističe da će biti reakcija prema državama koje ne podrže usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici.



Oštro pismo Varheljiju

- Sigurno ćemo reagovati na neke. Danas smo reagovali na ovo što je Mađarska najavila, Sijarto i ja smo imali projekt pokrenuti, ali mi mlade ne možemo poslati na edukaciju onima koji negiraju genocid. Ne mogu se prekinuti diplomatske i ekonomske veze, za to trebaju neki drugi uslovi, to su zemlje članice EU.

Ne prekidamo diplomatske odnose ali ovime šaljemo poruku da smo jako nezadovoljni i kritikujemo njihove stavove. Iznenadio sam se šta je Varhelji komentarisao u Beogradu, pa čini mi se da je Vučićevim jezikom ponovio svoje poglede na rezoluciju. Danas smo njemu napisali jedno oštro pismo, možda i malo nediplomatsko, ali to su crvene linije za koje smo rekli da ne prelazi niko i oni koji budu glasali protiv Rezolucije će od nas dobiti stav kakav zaslužuju.

SNSD se zapetljao i zapleo, više puta sam upozoravao Dodika i Cvijanović da se ne igraju s vatrom. Odveli su sebe u izolaciju, sada žele tamo odvesti cijelu RS. Mislim da se ovo igranje vatrom fakturiše i vraća njima. Sam mora smisliti način kako će izaći iz toga.

Dodiku fali i nedostaje neki brod za spašavanje. Mi nismo to, očigledno to nije ni opozicija. Tražio je da se miče CIK, neke stvari mijenjaju. Da bi se bilo šta mijenjalo, oni moraju ući u PS BiH, priznati odluke Visokog predstavnika samim tim i njega - poručio je Konaković za N1.