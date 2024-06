Plaćenik otkriva pakao dobrovoljaca u Ukrajini: "Svi srpski borci su ranjeni, ima i ubijenih, viču, proklinju..."

Srpski snajperista Dejan Berić (poznat i kao „Deki“) – koji se navodno borio sa ruskim snagama u Ukrajini od početne ruske invazije 2014. godine, danas vrši regrutaciju plaćenika u Srbiji.

On je u prvom dijelu svog izlaganja govorio o ukrajinskom kontranapadu, a zatim se u drugom dijelu osvrnuo na srpske plaćenike koji su na ratištu u Ukrajini.

- Bio sam na nekim dijelovima fronta gdje momci govore da oni (Ukrajinci) puštaju po 10 dronova na jednog čovjeka. Toliko ih imaju mnogo da im nije žao da 10 komada puste na jednog čovjeka. Oni su smanjili artileriju, međutim efikasnost su povećali na osnovu tih dronova. Mnogo je naših ranjenih, ima i ubijenih. Naravno, to je rat. Kad smo kod rata, kod ubijenih, juče me je zvao jedan od novih boraca koji je došao, prije jednom možda četiri mjeseca, tražio je da mu ja sredim da izađe iz armije. Treba da shvate, kad potpišete ugovor sa (ruskom) armijom, jako je teško taj ugovor raskinuti, skoro nemoguće - navodi Berić.

Dodaje da kada ljudi iz Srbije potpišu ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane, da je to "gotova stvar".

- On meni kaže: "vadi me odavde, ti si me poslao u rat, ovdje ljudi ginu, viču na mene, prokleću tebe, prokleću tvoju porodicu". Rekao sam mu: "druže, ti si trebao da razmišljaš kad si došao". Vi idete u rat, kogod dođe ovde on ide u rat, rat je jako težak. On kaže, "ti nemaš sad vremena za mene", a ja ga nisam ni vidio, nisam imao vremena da ga sačekam, a naši Srbi rade u vojnom odsjeku. I ponavljam još jedan put, vi koji dođete ne ratujete kod mene, ja nemam svoju armiju, vi ste u službi, u Ministarstvu odbrane. Znači, sva naša obaveza je da vam pomognemo da dođete, i to nije ni obaveza, to je jednostavno gest dobre volje, da nemate problem, uglavnom zašto dolaze ljudi koji ne znaju ruski - kaže srpski plaćenik.