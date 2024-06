Hit serija šokirala fanove scenom seksa, srušili rekord u trajanju: "Bilo je vruće, pucao je i namještaj..."

Prvi dio treće sezone fenomena zvanog serija "Bridgerton" završio je, sada već slavnom, eksplozijom strasti u kočiji te neočekivanom prosidbom, dok su, subjektivno, nikad duža pauza i iščekivanje napokon prekinuti dolaskom drugog dijela sezone. I dok je tokom pauze scena u kočiji mnoge fanove bacala u ‘delirij‘, glumica Nikola Cuglen (Coughlan), koja tumači protagonistkinju Penelope Feterington (Featherington), obožavateljima je jasno poručila da od nastavka mogu očekivati i puno više.



Gotovo šest minuta

Gledatelji su se o istinitosti njenih riječi osvjedočili već u prvoj epizodi drugog dijela sezone, koju je obilježila navodno najduža scena seksa u povijesti ovoga šoua.

Navedena scena između Penelope i njene dugogodišnje ljubavi, Colina Bridgertona (Luke Newton), trajala je gotovo šest minuta, a njeno je snimanje rezultiralo i slamanjem komada namještaja korištenog u intimnoj sceni.

Scena je, piše The Guardian, "vitalna za njihovu priču", "ključni trenutak evolucije tih likova", "romantična i nježna, ali i dovoljno seksi da posrami svakoga tko je donio pogrešnu odluku i krenuo je gledati u javnom prijevozu".

Duže scene

Ipak, u televizijskim su se programima prikazivale i duže scene seksa od ove. Četvrta epizoda serije "I Hate Suzie" sadrži scenu tog tipa dugu sedam minuta i četiri sekunde. Pitanje je, doduše, računa li se se ta scena uopće u ovome kontekstu budući da je ispunjena flashbackovima, a masturbacija korištena kao okvir koji liku glumice Bili Pajper (Billie Piper) omogućava promišljanje o dotadašnjem životu.

Pobjednik u ovoj kategoriji mogla bi biti serija "Normal People" temeljena na knjizi Seli Runi (Sally Rooney). Jedna od scena seksualnog karaktera traje šest i pol minuta (jedanaesta epizoda), a još duža je scena iz druge epizode koja traje deset minuta. Ipak, i ovdje je prisutan flashback, na kojem se gubi minuta i pol.

No, duljina pojedine scene seksa ionako nije jedini čimbenik koji ukazuje na to koliko je neka serija ‘seksi‘. Starzov "Spartacus: Blood and Sand" serija je s najvećom ukupnom minutažom posvećenom scenama seksa. Od trinaest epizoda ove serije 79 minuta otpada na scene seksa. U tom kontekstu UberKinky pak spominje seriju "Californication" s glumcem Davidom Duchovnyjem ("Dosjei X"). Prema njihovim tvrdnjama, 19.25 % te serije čine scene seksa.