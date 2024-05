Sky prepiske otkrile kako je planirano prati narkonovac: "U gradnji je dobit 1:3"

Vođa narkokartela Edin Gačanin Tito imao je jasan plan da osobe bliske sebi postavi na političke pozicije, kako bi se olakšalo pranje novca od narkotika.



Jedna od tih osoba je vijećnica u Gradu Zenici Aida Halać, u Sky komunikaciji kao „Griselda“, koja je mandat dobila prije četiri godine.

Obje strane

Kako je ranije objavio „Dnevni avaz“, njoj je Edin Gačanin pisao iste noći kada je saznala da je dobila mandat i pisao je da će postati i gradonačelnica za „par godina“.

- Išli smo na obje strane. Mudro, ko god pobijedi mi smo pobjednici. To je samo za narod, dok mi ne dođemo na vlast – napisao je Gačanin tada.

U Sky porukama, koje ekskluzivno objavljujemo, vidi se da su novac planirali prati putem građevinske mafije.

Ona, 16. decembra 2020. godine, piše Gačaninu da je izabrana u Radno predsjedništvo Gradskog vijeća te da ništa bez nje neće moći proći. Dalje govori da je grad u blagoj ekspanziji, da se uskoro trebaju usvojiti regulacioni planovi, a s obzirom na to da su uložili u nju, da to treba iskoristiti.

- Dosta će se graditi u naredne četiri godine, a u gradnji je dobit 1:3 – napisala je Halać Gačaninu.

Novac za stan

U Sky komunikaciji iz 21. januara 2021. godine Aida Halać piše Edinu Gačaninu o pranju novca preko stana.

- Ti si mi prošle godine dao 25.000 KM za stan. Nisam se s njima dogovorila da ide na četiri godine, zato što sam ušla u politiku. Ne želim da ispadne bilo šta da me mogu prozvati – navela je Halać tada.

Iz nastavka komunikacije se vidi da je u sve uključena i direktorica jedne banke.

- Nego sam s drugaricom koja je direktorica banke polahko to sve položila na račun. I imam opciju još u narednom periodu da operem s njom. Jel' to ok – upitala je Halać.

Uhapšena prošlog mjeseca

Aida Halać je uhapšena prošlog mjeseca s još 22 osobe u okviru akcije "Crna kravata 2". Da se brane sa slobode puštene su 20 osobe, a Aida Halać, Adnan Smajlović i Sančez Jukić ostali su u pritvoru. Prije nekoliko dana njima je produžen pritvor za još dva mjeseca.

VI niste nijedna partija nego naša, pisao je Gačanin članovima narkokartela ranije.