Tata u invalidskim kolicima riješio da obraduje kćerke: Napravio sobu iz snova bez pomoći majstora

On nije dozvolio da ga njegovo stanje obeshrabri. Umjesto toga, odlučio je da ljubavlju i predanošću stvori nešto posebno za svoje tri mezimice.

Snimak koji je pregledan više miliona puta na Instagramu izazvao je salve emocija korisnika društvenih mreža. Jedan tata koji je već 10 godina paralizovan i u invalidskim kolicima uspio je sam, bez pomoći majstora, da napravi sobu iz snova za svoje tri mlađe kćerke. Iako je paralizovan od struka nadolje, to ga nije spriječilo da se sasvim sam penje i spušta merdevinama.

Ovaj par ima čak šestero djece, a budući da tri najmlađe djevojčice nisu imale svoj kutak, tata je riješio da ih iznenadi. Soba je u vidu velikog bračnog kreveta za bliznakinje, a odmah do njih je krevet za još jednu djevojčicu. To nije sve, cijela soba je u vidu igraonice, tako da je moguće popeti se na sprat, iznad kreveta gdje je zasebna prostorija. Zidovi su prekriveni bijelim tapetama sa motivima cvijeća, a svaka stvar u sobi nosila je pečat očeve pažnje i posvećenosti.

Snimak je samo na Instagramu dobio blizu 3 miliona sviđanja, dok su se komentari redali.

- Živim potpuno isti život. Svaki dan idem u radionicu, ali kolica su moje noge. Ne dozvoljavam da me to uspori i nikada to ne koristim kao izgovor. Istina je da sam korisniji i sretniji sada nego dok nisam bio u kolicima. Bog mi je pomogao da nađem način da budem koristan i sretan - napisao je jedan pratilac koji očigledno ima slična iskustva.

- Paralizovan? Možda samo po definiciji, ali ovaj čovjek je sve sem toga i zato mu skidam kapu!

- Malo crnog humora, ali ovaj čovjek je mnogo spretniji od mene koji nisam u kolicima.