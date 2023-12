Tata obrijao bradu i stao pred bliznakinje: Zaštitnički gest zbog „nepoznatog čike“ raznježio ljude

Kad mama promijeni frizuru ili boju kose, to za njenu djecu može da bude iznenađenje, ali ne i šok. Ali, kad tata odluči da promijeni imidž i otarasi se brade ili obrije kosu, takva promjena imidža rijetko prolazi bez burne reakcije mališana.



Potpuno novi imidž

Tome u prilog govori i snimak koji je za kratko vrijeme postao viralan na društvenim mrežama. Džonatan Normojl dugo je nosio bradu, pa je odlučio je da ode do salona i otarasi se ne samo brade već i kose. Osvježen i s potpuno novim imidžom, vratio se kući i ušao u sobu kod svojih desetomjesečnih bliznakinja Lidije i Hedli. Ali, kad su ga ugledale, djevojčice nisu mogle da ga prepoznaju.

Tata im se obratio i pitao ih šta rade, računajući na to da će djevojčice prepoznati njegovu boju glasa i shvatiti da je on njihov otac. Ali, to se nije dogodilo. Malene su sjedile kao da su lijepkom pričvršćene za kauč, a Lidija je u jednom trenutku, očigledno uplašena zbog novonastale situacije, briznula u plač. Brižni otac pokušao je da je utješi i umiri, ali Lidija nije prestajala da plače, uznemirena zbog „neznanca“ koji je došao kod nje i sestre u sobu. Kad je Džonatan ispružio ruke ka Lidiji u namjeri da je uzme, Hedli je osjetila njen strah i zaštitnički prebacila desnu ruku preko Lidijinog tijela da bi je sačuvala od „nepoznatog čike“.