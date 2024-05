Nova Kaledonija na korak do rata: Francuska hitno dovela 500 specijalaca, optužuje Moskvu za nemire

Vanredno stanje će omogućiti vlastima da uvedu ograničenja kretanja i sprovedu kućni pritvor i pretrese.



Protesti domorodačke zajednice Kanaka, koja se godinama bori za nezavisnost i čini oko 40 stanovništva, podsjetimo, počeli su u ponedjeljak zbog glasanja u 17.000 kilometara udaljenom francuskom parlamentu o ustavu, koji bi dozvolio pravo glasa francuskim doseljenicima koji žive na ostrvima duže od 10 godina. Autohtono lokalno stanovništvo smatra da će na taj način biti lišeno utjecaja na političke procese u zemlji.

- Posljednja dva dana vidjeli smo nasilje takvih razmjera koje nismo vidjeli 30 godina u Novoj Kaledoniji. To je na neki način obilježavanje kraja 30 godina mira. Narod Kanak se protivi (glasanju u Francuskoj) ne samo zato što je odlučeno u Parizu bez njih već zato što žele da to bude dio pregovora koji bi doveli do novog referenduma o samoopredjeljenju - rekao je bivši generalni konzul Australije u Novoj Kaledoniji Deniz Fišer za CNN.