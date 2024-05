Predstavnik BiH na Evroviziji: Pokušao sam sebi oduzeti život

Vukašin Brajić, koji je 2010. godine predstavljao našu zemlju na Eurosongu, progovorio je o teškom životnom razdoblju te otkrio da je želio sebi oduzeti život.

- Ja sam bio u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primijeti. Bježao sam u posao, toliko sam radio da ne bih osjećao tu tjeskobu. Kada si u depresiji, nemaš nikakav osjećaj ni za šta. Nije ti žao što će majka da ti plače ako te nema, nije ti žao, jednostavno želiš da se desi nešto - iskren je Brajić.

Smatra da imamo gomilu popularnih bolesti na Instagramu i da to nisu stvari za šalu.

- Hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno. Ja sam završio na ispiranju u pokušaju da sam sebi oduzmem život, za prošlu srpsku Novu godinu na VMA - rekao je pjevač i dodao da je to bio momenat u kojem je shvatio da tamo s druge strane "nema ničega".

- Ako ovdje nema ničega, bar nešto može da se desi. To je momenat kada sam ja shvatio da to više nikada neću da pokušam - rekao je Vukašin.