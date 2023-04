Pogledajte kako se organi majke pomjeraju u trudnoći

Mjesto za bebu

Od početka pa sve do kraja trudnoće, tijelo i organi spremaju se za bebu i prave mjesto za nju. Sve promjene koje se tada dešavaju mijenjaju način protoka krvi jer srce mora da pumpa jače, a uz to beba pritiska pojedine organe, posebno bešiku - osjećaj koji svaka trudnica dobro zna. Maternica raste, stomak se širi, unutrašnji organi se pomjeraju, grudi rastu... Uostalom, snimak do detalja pokazuje kako to tačno izgleda.