Go Green kreditna linija Raiffeisen banke za kompanije

Klijentima Raiffeisen banke je sada dostupna kreditna linija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Go Green. Sredstva iz ove kreditne linije je moguće iskoristiti za ulaganja u industrijske prostore, opremu, software, poboljšanje sistema upravljanja preduzećem i/ili opštu nadogradnju, odnosno u investicijske projekte kojima je primarni cilj poboljšanje usklađenosti sa jednom ili više direktiva EU u oblasti zaštite životne sredine, zaštite na radu i kvaliteta i bezbijednosti proizvoda.

Na osnovu dostavljene dokumentacije pri realizaciji EBRD Go Green kreditne linije, konsultanti partneri EBRD vrše procjenu podobnosti ulaganja. Po uspješnoj verifikaciji projekta klijentu se isplaćuju finansijski benefiti, a sredstva je obezbijedila Europska unija. To znači da će svaki uspješno implementiran ili završen projekat do oktobra 2026. godine ispuniti uslove za uplatu poticaja u iznosu do 15% odobrenog kredita isključujući bilo koji iznos PDV-a.

Maksimalni iznos kredita koji je moguće realizovati iz ove kreditne linije je do milion EUR, dok je rok otplate od 18 mjeseci do 84 mjeseca. Detaljnije informacije klijenti mogu pronaći na:

