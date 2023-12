„Ja sam bila surogat-majka za poznatu ženu, zaprepastit će vas kako to izgleda“

Jedna od glavnih vijesti u regionu u posljednje vrijeme je to da je pjevačica Marija Šerifović dobila sina uz pomoć surogat-majke iz Amerike. A kako sve to izgleda iz ugla žene koja nosi tu bebu? To je otkrila Šana Sent Kler (Shanna Saint Clair), surogat-majka za poznate ličnosti.

Čežnja za djetetom

Ona je po zanimanju frizerka, živi na farmi u Pensilvaniji, gdje drži koze i kokoške sa suprugom. Oni sada imaju dva sina i kćerku, ali njeno prvo dijete je bilo mrtvorođenče, tako da je Šana razumjela žalost i čežnju za djetetom.

- Nije bilo zato što sam morala da platim račune – finansijski smo bili OK. Smatrala sam da je surogat-majčinstvo poklon koji mogu dati drugoj ženi - objašnjava Šana.

Šanino prvo iskustvo je bilo prelijepo.

- Imale smo veoma različite živote, ali sam imala konekciju s njom. Surogat-majčinstvo može donijeti veliku radost – nevjerovatan je osjećaj kada znate da ste ostvarili nečiji san i da ta osoba dobiva bebu za kojom žudi. Ali imate dvije žene koje se možda nikada ranije nisu poznavale i vjerovatno dolaze iz potpuno različitih društvenih slojeva i koje se udružuju u ovom nevjerovatno intimnom procesu kako bi stvorile bebu - kaže ona.

50.000 dolara

Za prvu surogat-trudnoću dobila je 50.000 dolara, a samo nekoliko mjeseci kasnije Šanu je kontaktirala jedna poznata žena, koju ćemo zvati Ketrin, zbog zaštite privatnosti, piše Zadovoljna.rs.

- Bila je u ranim 40-im i pokušavala da ima bebu godinama, ali trudnoća nikada ne bi uspjela. Nakon lijepog iskustva sa prvom majkom nisam vidjela problem sa tim.

Šana je prvi put upoznala Ketrin na transferu prvog embriona u skupoj klinici za vantjelesnu oplodnju u Njujorku, koja je bila opremljena kao hotel s pet zvjezdica.

Ta poznata žena je otišla prije nego što je Šana imala transfer i uopće joj nije zahvalila.

- Već je imala neuspješne trudnoće i mislila sam da možda pokušava da se zaštiti od daljnjeg razočarenja - objašnjava Šana.

Prvobitni transfer je propao, a Ketrin je nakon toga bila nonšalantna, što je zbunilo Šanu. Prije drugog transfera ta žena je odvela Šanu i njenog muža na večeru.

Šokantan poziv

- Bila je gruba prema konobaru, birala je hranu sa menija za koju sam rekla da je ne želim i ismijavala me kada sam rekla da neću vino. Gutljaj vina ne bi škodio, ali sam se spremala da obavim još jedan transfer i nisam smatrala da je prikladno. Čak je i flertovala s mojim mužem - iskrena je Šana.

Drugi transfer je također propao nakon što je Šanin test trudnoće ponovo bio negativan.

Tokom trećeg transfera koji je bio uspješan, dobila je šokantan poziv – Ketrin joj je rekla da je upravo dobila sina, kojeg je rodila druga surogat-majka.

- Rekla je da želi da mi kaže prije nego što pročitam o tome u novinama - a kada sam spomenula da mi nikada nije rekla da ima drugu surogat-majku, rekla je da nije imala obavezu da mi kaže.

One više nisu progovorile i dvije sedmice nakon što je prekinula veze s Ketrin, Šana je imala pobačaj.

Dobila je oko 11.000 dolara – ugovor koji je potpisala s Ketrin predviđao je isplatu od 45.000 dolara za bebu, 55.000 dolara ako se radi o blizancima i 60.000 dolara za trojke ili više beba.

Žene heroji

Najvažnija stvar koju je Šana naučila kao surogat-majka je da nikada ne žuri sa aranžmanom, prenosi Dailymail.

- Vjerujem da obje žene moraju prethodno da sjednu s renomiranom agencijom za surogat-majčinstvo kako bi detaljno napisale šta očekuju od ovog putovanja. Ako to ne učinite, ima toliko stvari koje mogu poći naopako. Mislim i da su žene koje nose bebe drugima heroji i to je divna stvar, sve dok obje strane tačno znaju u šta se upuštaju - zaključuje Šana.