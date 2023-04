Osam stvari koje trebate izbjegavati ako pokušavate ostati trudne

Postoji pregršt faktora i nezdravih navika koje smanjuju šanse za začeće, a ovo su samo neke od njih koje biste trebale izbaciti iz svoje rutine ako pokušavate zatrudnjeti… Pronašli ste svoju srodnu dušu, oženili ste se i sada je vrijeme da osnujete porodicu.

Osjećaj neizvjesnosti

Pokušaj začeća jedna je velika igra čekanja koja stvara velik osjećaj neizvjesnosti među parovima – nikada ne možete predvidjeti hoće li ovo biti mjesec u kojem će vaš test na trudnoću konačno biti pozitivan, iako bi većina parova koji planiraju bebu voljela uspjeti odmah iz prvog pokušaja. No to ponekad nije nimalo lak zadatak. Postoji pregršt stvari koje utiču na začeće, pa možete učiniti puno toga kako biste svaki mjesec povećali svoje izglede za trudnoću. Na primjer, možete pratiti svoj ciklus, uzimati prenatalne vitamine, zdravo se hraniti…

No, ponekad su i vaše navike od presudne važnosti jer postoji toliko loših navika koje otežavaju začeće, a koje biste trebale prestati raditi ako pokušavate zatrudnjeti. Od pušenja do nezdrave prehrane, ove će navike otežati vaš put do trudnoće.

Pušenje

Osim što povećava rizik od raka pluća, debelog crijeva i gušterače, ali i šteti zdravlju generalno, pušenje može smanjiti šanse za začeće. Žene koje puše ubrzavaju proces starenja folikula jajnika, što može dovesti do rane menopauze i povećanog rizika od neplodnosti.

Stoga, ako planirate zatrudnjeti, izbjegavajte cigarete pod svaku cijenu. Slično vrijedi i za muškarce – brojna istraživanja sugeriraju da ta navika može ugroziti strukturu i funkciju sperme, prenosi Žena.hr. No, dobra vijest za muškarce je da je proizvodnja sperme dinamična – oni neprestano proizvode spermu. Pa ako vaš partner danas prestane pušiti, šteta uzrokovana pušenjem može se poništiti za tri mjeseca, kada nova količina sperme sazre i dospije u ejakulat.

Prekomjerna količina kofeina

Ne morate u potpunosti izbaciti uživanje u jutarnjoj kafi iz svoje svakodnevne rutine, ali biste definitivno trebale razmisliti o tome da ne popijete tu treću ili četvrtu šolju u danu. Poželjno je da dnevno popijete najviše dvije šolje kafe, a idealno samo jednu ili nijednu. Naime, jedno istraživanje iz 2016. godine ukazuje na to da je ispijanje više od pet šolja kafe dnevno povezano sa smanjenom plodnošću, a nakon što zatrudnite, konzumiranje više od 200 mg kofeina dnevno, odnosno dvije šolje, može povećati rizik od pobačaja.

Previše alkohola

Preskočite opijanje svakog vikenda i onu bocu vina koju vi i partner inače volite popiti, posebno ako radite na bebi. Iako je nejasno kako tačno alkohol utiče na plodnost, istraživanja sugeriraju da konzumiranje više od dva pića dnevno može smanjiti stopu plodnosti i produžiti vrijeme koje je paru potrebno da začne dijete. Dakle, kada pokušavate dobiti dijete, pijte samo povremeno, a kada ostanete trudne, izbjegavajte alkohol u potpunosti – niti jedna količina se ne smatra sigurnom kada nosite dijete u maternici.

Nedovoljno kretanje

Odrasle osobe trebale bi sedmično odraditi barem 150 minuta umjerene tjelovježbe za opšte zdravlje i dobrobit, a kretanje i tjelovježba poželjni su i ako želite zatrudnjeti. Istraživanja sugeriraju da žene koje se bave umjerenom tjelovježbom mogu zatrudnjeti malo brže od onih koje to ne čine, ali i onih koje previše vježbaju. Počnite polako i postupno povećavajte tempo i intenzitet. Parkirajte auto dalje od prodavnice kako biste mogle više hodati i idi stepenicama umjesto dizalom. Pronađite neki sport ili drugu tjelesnu aktivnost kojom se zapravo želite baviti i pokrenite se. Naporno vježbanje Iako je dokazano da vježba skraćuje vrijeme potrebno za začeće, pretjerano i naporno vježbanje također nije dobro. Istraživanje koje je povezalo umjerenu tjelovježbu s kraćim vremenom za začeće također je otkrilo da su energični treninzi visokog intenziteta povezani s dužim vremenom za začeće. Jedno od mogućih objašnjenja je da ekstremna tjelovježba može djelomično dovesti do ozbiljnog gubitka težine i hormonalnih promjena, što zauzvrat može uzrokovati neredovne ili izostale menstruacije.

Nezdrava hrana

Ne može se sa sigurnošću reći da će vas određena hrana, dijeta ili dodaci prehrani učiniti plodnijom, ali postoje dokazi da bi žene koje imaju problema sa začećem zbog neredovnih menstruacija mogle imati koristi od smanjivanja unosa šećera i prerađene hrane i povećanja unosa voća, povrća, zdravih masti i proteina biljnog porijekla. Istraživanja također sugeriraju da je konzumacija niske količine voća i velike količine brze hrane povezana s dužim vremenom koje je potrebno da ostanete trudne. Uravnotežena prehrana ne samo da će vam pomoći da održite svoju tjelesnu težinu, već će pomoći i u regulaciji razine inzulina – a oboje može povećati šanse za trudnoću.

Hronični stres

Nemoguće je eliminirati sav stres iz našeg svakodnevnog života, no nedavna istraživanja sugeriraju da što je osjećaj stresa bio veći, ženama je bilo teže zatrudnjeti. Osjećaj stresa, osobito tokom dužeg vremenskog razdoblja, može dovesti do hormonalnih promjena koje mogu uticati na ovulaciju i plodnost. Ako se teško nosite sa stresom, razgovarajte sa svojim ljekarom i istražite neke tretmane, poput joge, meditacije i akupunkture, koji vam mogu pomoći u smanjenju tog stresa i potencijalno povećati vaše šanse za začeće.

BPA

Bisfenol-A, koji se nalazi u mnogim kućanskim proizvodima, Hemijska je tvar koja remeti rad endokrinog sistema, što znači da može ometati rad hormona u našem tijelu, uključujući hormone povezane s reproduktivnim sistemom. Istraživanja pokazuju da neplodne žene imaju višu razinu BPA u krvi nego plodne žene, a također sugerira da više razine BPA mogu smanjiti uspjeh liječenja plodnosti. Razlog može biti povezan s poremećajem menstrualnog ciklusa, promjenama u reproduktivnoj anatomiji i hormonskim promjenama.

Naučnici još pokušavaju shvatiti kako BPA utiče na plodnost, ali ako pokušavate zatrudnjeti, najbolje je to izbjegavati – odlučite se za svježu ili smrznutu hranu umjesto već zapakovane hrane, birajte namirnice pohranjene u staklenoj posudi umjesto onih konzerviranih, pohranjujte ostatke hrane u staklene umjesto u plastične posude i koristi staklene ili boce od nehrđajućeg čelika umjesto plastičnih.