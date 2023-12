Priznaje da mrzi biti mama i da nikome to ne bi preporučila: ''Želim samo pobjeći i sakriti se''

Kao rezultat pritiska koji nosi to što je majka djevojčice, mama je ispričala da ponekad samo želi pobjeći i sakriti se, piše The Sun.

Ova je žena otvoreno progovorila o majčinstvu i izjavila da mrzi biti mama. I ne samo to već je mama dvoje djece Rae također objasnila da nikome ne bi preporučila trudnoću.

- Zapravo mrzim biti mama, nisam uredu. Dajem sve od sebe jer to je ono što trebam raditi. Ali ne preporučujem to nikome. Sve dok su vaša djeca dobro zbrinuta i voljena, to je zapravo jedino što je važno. Niko nije rekao da moramo uživati u tome.

Korisnici šokirani

Kada je riječ o krivnji i izgaranju, Rae je objasnila:

- Fizičke i emocionalne potrebe su ogromne. Samo se želim sakriti negdje.

Ako se pitate bi li Rae ikada razmišljala o tome da ima još djece, rekla je: ''Nikad više.''

TikTok isječak, koji je objavljen pod korisničkim imenom @_just_a_mama, očito je mnoge ostavio šokiranima jer je brzo sakupio 11.700 pregleda. Korisnici društvenih mreža cijenili su Raeinu iskrenost i u komentarima progovorili o svojim iskustvima majčinstva, piše Večernji.

Jedna je osoba napisala: ''Hvala što ste ovo podijelili. Nisi sama. Ja sam najbolja mama jer MORAM biti, ali ne uživam u majčinstvu.'' Rae joj je odgovorila: ''Moramo učiniti ono što moramo.'' Druga je komentirala: ''Slažem se. Pogotovo kada imate malo podrške.'' Treća je dodala: ''Hvala vam puno na vašoj iskrenosti. Nedovoljno mama priča o ovome.''

Neće ih dati na posvajanje

Također, jedna majka je rekla: ''Volim svoju kćerku, ali kad vidim trudne žene, poželim im puno sreće.'' Kao rezultat Raeinih tvrdnji, drugi korisnik je upitao: ''Jeste li ikada razmišljali o tome da svoje dijete ili djecu date na posvajanje?'' Međutim, uprkos svojim osjećajima prema majčinstvu, Rae je rekla: ''Razmišljala sam o pobačaju, ali ne i o posvojenju.''