Uz pomoć EU i međunarodne zajednice: Više od milion ljudi ostvarilo pravo na povratak

Iako je od završetka rata prošlo 28 godina, proces povratka u BiH još nije završen, a dodatno ga komplicira i konstantno teška ekonomska i napeta politička i sigurnosna situacija, zbog kojih su i brojni povratnici odlučili otići iz BiH. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, svoje pravo na povratak do danas je ostvarilo više od milion osoba.

- Proces povratka nije završen, jer posljednjih godina imamo i novi odlazak ljudi. Ako znamo da je pola miliona ili više napustilo našu državu u posljednjih desetak godina, onda možemo reći da imamo proces odlaska. Smatram, a to je i stav Vlade FBiH, da moramo učiniti sve da što veći broj tih ljudi vratimo u BiH, a one koje ne možemo, da ih vežemo za njihovu maticu - kaže Dizdar.

Imovina prognanih mora biti obnovljena, tvrdi ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, a to je obaveza svih institucija u državi. Podsjeća da su sredstva iz domaćih budžeta ograničena i zahvalan je svim donatorima za pomoć.

- Zajedničko je da svi ti ljudi traže neku vrstu pravde, mnoge boli nepravda koja im se još nanosi. Ključni problemi su odlazak mladih, nedostatak radnih mjesta, a do sada je bilo vrlo malo smislenog, dugoročnog pomaganja povratnicima u smislu njihove dugoročne stabilnosti. Činjenica da još imamo ovo ministarstvo je dokaz neuspjeha vlasti u posljednjih 30 godina – ističe Dizdar.

On dodaje da je ljudima na terenu, kao i onima koji su u dilemi da li da se vrate na prijeratne adrese, potrebna pravna i ekonomska sigurnost.

- Očekujemo podršku, kako bismo završili ovaj proces, jer svaki čovjek ima svoju kuću u kojoj je rođen. Svako želi da živi tamo gdje mu je lijepo, a mislim da je na kućnom pragu najljepše. Bio sam u Evropi, tamo imamo generaciju koja je pred penziju i željeli bi da se vrate, ali ih najviše brine sigurnost. Na političarima je da je osiguraju, ne samo za povratnike, već za sve građane – ističe Hurtić.

Život u kolektivnim centrima

Zahid Kadrić rođen je u Goraždu, ali je do početka rata živio u Višegradu gdje je zarobljen, te nakon maltretiranja pušten kući uz obavezu da se tadašnjim vlastima javlja svaki dan. Uspio je iz grada najprije evakuirati porodicu, a potom i sam, s ostalim izbjeglim Višegrađanima, preko šuma stići do slobodne teritorije. Od tada do danas živi pod tuđim krovom, a posljednje 24 godine u kolektivnim centrima. Sa sedmočlanom porodicom trenutno je u kolektivnom centru Belvedere, u jednom od nekoliko desetina malih, nedovršenih objekata, namijenjenih porodicama koje nemaju drugu opciju.

- Tu sam oko 15 godina. Sa suprugom, sinom, troje unučadi i snahom. Ja sam 1969. godište, u najbolje doba sam zarobljen, kada sam došao iz bivše JNA i od tada ta agonija traje sve do danas. Ne znam gdje sam, šta sam, čovjeku se ne mili da bi udario ekser ili nešta omalt'o – kaže Zahid.