Savjeti pedijatara: Kako zaštititi djecu od virusa

- Fiziološkim rastvorom ili rastvorom morske vode jednom do dva puta dnevno isperite djetetu nos – osigurat ćete dobru higijenu nosne šupljine i umanjiti šanse za infekcije grla, uha i pluća.

Teško je prevenirati sve kapljične infekcije, uprkos vakcinaciji, ali uvijek nešto možete da uradite kako biste lakše prebrodili period u kojem su one najizraženije.

Ako je vaše dijete sklono respiratornim infekcijama ili boluje od neke hronične bolesti, vakcinacija protiv gripe je obavezna (od šestog mjeseca) jer se ovo oboljenje kod djece u znatno većem postotku može zakomplikovati, posebno do dvije godine starosti.

Svjež zrak

- Boravite na svježem zraku bez obzira na vremenske prilike, odnosno bez obzira na jaču hladnoću, ali dijete uvijek toplo obucite i pazite da ostane zakopčano i utopljeno.

- Virus gripe može znatno da oslabi djetetov organizam i produži vrijeme oporavka, u tom slučaju će trajati oko mjesec. Budite strpljivi i posvetite mu punu pažnju primjenjujući savjete pedijatra.

- Djeca su zaraznija od odraslih i duže šire virus, kod njih se gripa razvija brže od prehlade i praćena je visokom temperaturom (do 41 stepen), iscrpljenošću, glavoboljom, bolovima u mišićima, dezorijentisanošću (simptomi variraju od djeteta do djeteta), pa ako posumnjate da je dijete dobilo gripu, najbolje je da odete kod ljekara koji će brzim testom na brisu iz nosa utvrditi da li je riječ zaista o gripi, streptokoknoj ili nekoj drugoj upali.

- Oboljelo dijete mora da miruje i unosi dovoljno tečnosti da ne bi dehidriralo.

Antibiotici nisu potrebni u većini slučajeva

Temperaturu snižavajte oblogama i tuširanjem i isključivo preparatima namijenjenim njihovom uzrastu na bazi paracetamola ili ibuprofena koje će vam preporučiti ljekar ili farmaceut.

Paracetamol se dozira 10 do 15 mg na kilogram tjelesne težine djeteta, u razmaku od oko šest sati po dozi, a ibuprofen 20 do 30 mg na kilogram težine dva do tri puta dnevno.

Nikako im ne dajte aspirin, mogao bi da izazove Rejev sindrom, koji može imati i fatalan ishod!

- Antibiotici nisu potrebni u većini slučajeva, dolaze u obzir samo kod komplikacija oboljenja i kada ih ljekar prepiše.

- Majka koja ima gripu može da doji jer putem svog mlijeka prenosi bebi prirodno stvorena antitijela, ali treba da nosi masku kako bi se izbjegao ili umanjio kapljični prijenos virusa.