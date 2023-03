Osam znakova da je ljubav prestala

Zajedničkim životom uz svakodnevne brige i probleme koje život nosi, od zdravlja, brige za djecu, posla, finansijske situacije, pa i egzistencijalnih problema odnos između partnera može zahladnjeti, ali i trajno se poremetiti. Mislite da muškarci u vezi ne mogu emocionalno patiti jer smatrate da je muškarcima lako prevladati svoje emocije, varate se. Muževi mogu biti itekako emocionalno nesretni u braku, ali i u svakoj vezi.



Sjaj u očima

Muškarci će osjetiti da njihova partnerica više nema onog sjaja u očima kada ih gleda, osjetit će ton glasa kojim žena odaje svoju nezainteresiranost prema njemu kao partneru. Pokreti, geste, izraz lica žene sve to muškarci primijete kada žena izgubi interes i ljubav za njega bez obzira što je uzrok tome.

Ako je partnerski odnos prije bio skladan, pun razumijevanja, povjerenja i ljubavi, a situacija se promijenila, a odnos je tokom vremena zahladio, potrebno je da barem jedan od partnera otvoreno pokrene tu temu i iskrenim razgovorom zajednički dođu do uzroka zahlađivanja odnosa. Možda je samo preopterećenost, umor i kontinuirani problemi razlog zašto su odnosi zahladili, a ljubav još postoji. No, uzrok zahlađivanju odnosa može biti i stvaran.

Prvi znakovi da je ljubav prestala

U današnje vrijeme užurbanog života, previše problema nije neobično da se partneri ohlade, te u najvećoj većini slučajeva su žene koje pokazuju prve znakove da je ljubav oslabila. No, srećom postoje načini kako primijetiti te prve znakove da nastala situacija ne bi postala potencijalni problem u vezi.

Ukoliko je vaša veza iskrena i možete o svemu razgovarati, razgovarajte i o prvim znakovima nezainteresiranosti žene prema vama. Primijetili ste da je stalno mrzovoljna, puna kritika bez obzira šta i kako vi nešto napravili, na svaki vaš pokušaj da razjasnite situaciju ona okreće mlin na svoju vodu i vi ste uvijek krivi za sve. Žena uvijek prigovara i stalno zanovijeta na svaki vaš postupak, te u njenim riječima nema zahvalnosti na vaš doprinos zajedničkom životu ili brizi o djeci.

Možda je samo umorna jer radi na poslu kao i vi 8 sati dnevno, kada dođe kući preuzima brigu o domaćinstvu i djeci, dok vi učestvujete u manjoj mjeri u domaćinstvu i brizi za djecu. Prvo se zapitajte da li ste ravnomjerno podijelili zadatke u održavanju domaćinstva i brizi za dijete ili djecu. Da li vi kad dođete kući s posla ponekad skuhate ručak, uzmete usisavač i počistite vaš dom, stavite prljavi veš na pranje i kasnije ga peglate i spremite u ormar, vodite li djecu na slobodne aktivnosti podjednako kao i vaša žena. Ako je tako, krajnje je vrijeme da promijenite svoj stav i vaša će žena primijetiti da ste tu i da podjednako učestvujete u zajedničkom životu. Njeno ponašanje i njena ljubav će se vratiti kada osjeti vašu podršku u zajedničkom životu.

Znakovi koji ukazuju da je ljubav ozbiljno ugrožena

Ukoliko u ranoj fazi niste prepoznali prve znakove da je ljubav oslabila i da su vaši odnosi zahladili, nego ste se nadali da će se sve samo od sebe riješiti i nekim čudom ponovo vratiti sjaj i hemija u vaš brak, nalazite su u poodmakloj fazi zahlađenih odnosa. U ovoj fazi partnerskih odnosa kada su ti odnosi ozbiljno poremećeni prepoznat ćete znakove koji mogu upućivati da su vaši odnosi trajno poremećeni iz kojih ćete teško vratiti ljubav i strast.

Primijetili ste da je vaša žena prestala brinuti o svom izgledu, nabacila je koju kilogram viška, prije se stalno šminkala, a sada više ni to ne radi. Rijetko ili uopće ne posjećuje frizera, pedikera i rijetko odlazi u trgovinu kako bi si kupila neki novi komad odjeće ili obuće, ukratko prestala je voditi brigu o svom izgledu. No, ne samo to, u rijetkim trenucima intime kada vi pokušavate pokrenuti intimne igre ona vas kontinuirano odbija jer nema ni samopouzdanja, ni energije ni entuzijazma, a vas to dodatno povređuje.

Roditeljska uloga

Ukoliko je preuzela glavnu roditeljsku ulogu nad djecom, te se i prema vama ponaša kao da ste dijete, to loše utječe na cijelu porodicu, tada više nisu samo poremećeni odnosi između vas kao partnera, već su u to upletena i djeca koja će primijetiti da je mama autoritet, a vas kao oca neće doživljavati kao roditelja. U ovakvim situacijama je krajnje vrijeme da nešto promijenite, ponašanjem ili razgovorom jer svaki nastavak ovakve veze vodi kraju veze, pa ako vam je stalo do vašeg braka, pokušajte nešto promijeniti ako se može.