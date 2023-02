Ako vam muškarac šalje ovakve poruke, to znači da se zaljubio

Ako želite znati sviđate li se muškarcu, postoji nekoliko fraza koje oni koriste kada razgovaraju sa ženom koju vide kao više od prijatelja. Nekad muškarci ne govore puno, ali njihove poruke pokazivat će upravo ono što prešućuju.



''Ovo me podsjetilo na tebe''

Muškarac neće uvijek reći ono što misli jer se ponekad boji biti direktan kako bi poštedio svoje osjećaje da ne bude povrijeđen. Reći će da ga je nešto podsjetilo na vas, a to vam automatski može otkriti da razmišlja o vama, samo vam to govori indirektnim putem.

''Mogu ti pomoći u tome''

Muškarci vole kada ženi mogu pomoći. Žele se osjećati korisnima. Ako vam nude pomoć u nečemu, onda im je zaista stalo do vas. Muškarci rade stvari samo za žene do kojih im je uistinu stalo ili ponekad za ''krajnji cilj''.

''Izgledaš sjajno''

Ako vam kaže da izgledate sjajno, prestanite pretjerano analizirati i nagađati što on zapravo misli. On stvarno misli da izgledate sjajno i želi da to znate.

''Razgovarao sam s mamom...''

Ako navede ime mame i kaže ti što je razgovarao s njom, on je ili tvoj najbolji prijatelj ili mu se sviđaš. Dečki obično takve stvari ne dijele s bilo kim, a i rijetko govore o članovima porodice. Ako je otvoren za razgovor o članovima porodice, onda imate njegovo povjerenje.

''Uznemiren sam/zabrinut''

Ako muškarac priznaje da osjeća neku emociju koja nije sretna, dovoljno je zaljubljen u vas da vam pokaže ranjivost koju obično ne otkriva.

''Gdje si? Šta radiš?''

Postavlja vam pitanja o tome što radite ili gdje ste? Sviđate mu se! Sve dok to ne radi konstantno – ne uhodi vas.

''Tako si seksi''

Ako vam to muškarac govori, onda znajte da je to istina. Nemojte odmah pomišljati da je to rekao stotinama drugih žena prije vas.

''Primijetio sam da...''

Ako vam kaže kako je primijetio kada nešto radite, onda morate znati da vas posmatra i prati ono što imate naviku raditi. On obraća ozbiljnu pažnju na to ko ste kao osoba.

''Nedostaješ mi''

Nedostaješ mu? Muškarci će rijetko to reći ako im uistinu ne nedostajete. Ako vam govori da mu nedostajete čak i ako ste u toj novoj neizvjesnoj fazi, sigurno ste ugrijali njegovo srce.

''Bit ću tu za tebe''

Ako vam kaže da će biti tu za vas što god trebate ili da će razgovarati s vama kad god, onda on zaista želi biti dio vašeg života i neće vas tako lako pustiti.

Zove te imenom kućnog ljubimca

Ako vas nazove bilo kojim drugim nadimkom osim vašeg prezimena, odlučio je da vas mora učiniti svojim, piše ''Your Tango''.