Kinezi predložili zakon: Ograničiti djeci korištenje telefona na dva sata dnevno

Djeca u Kini bi mogla biti obuhvaćena novim zakonom i restrikcijama u vezi s korištenjem mobilnih telefona.

Naime, kineska regulatorna tijela predložila su pravila prema kojima bi osobe mlađe od 18 godina mogle provesti maksimalno dva sata dnevno na svojim pametnim telefonima. Državno regulatorno tijelo za kibernetički prostor saopćilo je kako želi da se maloljetnim osobama zabrani pristup internetu na njihovim mobitelima od 22 sata do 6 ujutro, prenosi Sky News.

Djeca do osam godina imala bi samo osam minuta

Prema predloženim pravilima, korisnici od 16 do 18 godina mogli bi provesti dva sata dnevno na mobitelima, djeca od osam do 16 godina dobila bi jedan sat, dok bi djeca do osam godina imala samo osam minuta. Prijedlog dolazi u trenutku kada su kineske vlasti sve više zabrinute zbog stope kratkovidnosti i ovisnosti o internetu među mladima te naglašava želju Pekinga da ima veću kontrolu nad digitalnim životom u Kini, prenosi Index.hr.

Ako se nacrt pravila Kineske administracije za kibernetički prostor (CAC) usvoji, to bi moglo imati implikacije na kompanije koje pokreću neke od najvećih kineskih mobilnih aplikacija poput TikTokovog vlasnika ByteDance. CAC navodi da bi pružaoci usluga morali postaviti vremenska ograničenja prema predloženim reformama, ali bi roditeljima bilo omogućeno da odustanu od ograničenja za svoju djecu.

Već uveden policijski sat za maloljetne igrače videoigara

Kineske vlasti ranije su rekle da će podržati razvoj tehnoloških divova, ali analitičari tvrde da bi dnevna ograničenja upotrebe mobitela stvorila glavobolje za internetske kompanije.

Ovaj prijedlog regulatora je nastavak na vladin policijski sat za igrače online videoigara mlađe od 18 godina koji je uveden još 2021. i zadao je veliki udarac divovima igara poput Tencenta.