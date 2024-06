Snimak djevojčice izazvao haos: "Kad roditelji liječe svoje komplekse na djeci..."

View this post on Instagram

Njena majka Petrova Ekatarena svakodnevno objavljuje videosnimke svoje kćerke koja trenira ritmičku gimnastiku. Malena je veoma uspješna u ovoj disciplini, a tome svjedoči i činjenica da je osvojila brojne medalje na takmičenjima.

Međutim, da je put do uspjeha trnovit, potvrđuje i videosnimak koji je izazvao bijes kod mnogih.

- Moja mala jaka djevojčica - napisala je majka na videu na kom se djevojčica isteže na treningu i roni suze.

- “Ovo je okrutno. Zabolio me želudac dok sam gledao”, “E, pa, ljudi moji, ovako izgleda kada roditelji liječe svoje komplekse na djeci”, “Kako možeš da budeš ponosna na ovo? Uzmi to dijete i odvedi je na sladoled, prošetaj s njom. Danas nije njen dan za treniranje”, “Ovo me tako zaboljelo. Isto sam prošla” - glasili su neki od komentara.