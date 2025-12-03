Ne pogađajte: Donesite ono što mama zaista treba

Tražite savršen poklon za prijateljicu koja je nedavno postala mama? Donosimo praktične i provjerene ideje koje će joj zaista olakšati prve, haotične dane s bebom i pokazati da mislite na nju.

Od hrane i hidratacije, preko potrepština za oporavak, do sitnica koje život znače — ovdje ćete pronaći inspiraciju za svaki gest pažnje.

Hrana je uvijek dobrodošla

Ako planirate donijeti jelo, pitajte unaprijed želi li mama nešto posebno. U suprotnom, pripremite zdrave obroke ili grickalice koje se mogu jesti jednom rukom — energetske pločice, orašasti plodovi ili suho voće odličan su izbor za noćna dojenja.

Pelene i vlažne maramice

Nikad ih nije previše. Provjerite koju marku i veličinu roditelji preferiraju (najčešće 1 ili 2) i donesite zalihe.

Bonus: ako prilikom posjete promijenite koju pelenu, mama će biti oduševljena.

Potrepštine za oporavak

Oporavak od porođaja zahtijeva posebne proizvode. Kreme za bradavice, pjene za intimno područje ili jednokratne gaćice pomoći će mami da se osjeća bolje, a bitno je znati je li porod bio prirodni ili carski rez.

Hidratacija i njega kože

Hidratacija je ključna, posebno za dojilje. Smoothiji, svježe cijeđeni sokovi ili gazirana voda pomoći će da se mama osjeća bolje. Ne zaboravite ni kožu — hidratantni losioni i balzami vraćaju osjećaj udobnosti i malo samopouzdanja.

Važne sitnice

Male stvari često znače mnogo. Hidratantni balzam za oči, suhi šampon ili hranjiva maska za usne mogu učiniti razliku kada je mama umorna i iscrpljena.

Cvijeće za vedriji dan

Svježi buket uljepšava prostor i pruža mami nešto lijepo za pogledati dok brine o bebi.

Ako brinete o peludi, suho cvijeće je jednako efektno.

Praktični pokloni za bebu

Marama za nošenje bebe, mekana pidžama ili dekica za povijanje olakšat će svakodnevicu.