Nikad ne umotavajte dijete u peškir na ovaj način, pogledajte zašto

Niki Skarnati (Nikki Scarnati) je profesionalna instruktorica plivanja iz Australije. Ona daje mnogo savjeta o plivanju na TikToku. Ovi su posebno vrijedni. Ispostavilo se da ne shvatamo koliko su naizgled trivijalne stvari zapravo veoma bitne.



Slobodne ruke

Niki je tako upozorila roditelje da svojoj djeci ne kupuju plave kupaće kostime. Takav kostim se stapa s bojom vode, pa je mnogo teže locirati gdje se dijete nalazi u vodi. Jednako je važno da dijete nakon kupanja jednostavno umotate u peškir.

- Viđam to stalno, a kao roditelj, i ja sam to uradila, a da nisam ni shvatila koliko je važno - rekla je Niki u jednom videu. Dalje je objasnila da je, kada dijete izađe iz bazena, prirodno da roditelj omota djetetu peškir oko ramena. Ali to je velika greška. Poenta je da, ako dijete u ovom trenutku upadne u bazen, njegove ili njene ruke će biti vezane, a samim tim i mogućnost kretanja će biti značajno ograničena.

Kako to ispravno uraditi

Niki je potom pokazala kako sigurno umotati dijete u peškir. Prvo mu obrišite ruke, a zatim umotajte peškir ispod pazuha. Na ovaj način dijete će imati slobodu kretanja i samim tim mnogo veće šanse da se spasi.