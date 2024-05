Šta se dešava tokom prva tri mjeseca trudnoće: Razvoj ploda i utjecaj na trudnicu

Svaku trudnicu i buduću mamu zanima kako se njena beba razvija i šta se u kojem trenutku dešava.

Popratni simptomi

Iako je svaka trudnoća individualna, postoje određene tjelesne i emocionalne promjene koje su zajedničke svim ženama. Prvo tromjesečje donosi karakterističan razvoj i rast novog bića te popratne simptome kod majke. Kako biste se što lakše snašli u prvim trenucima trudnoće, upoznajte se s onim što biste mogli očekivati.

Prvo tromjesečje obuhvaća, kao što mu i samo ime kaže, prva tri mjeseca trudnoće ili prvih 15 sedmica. Ako oduzmemo prve dvije sedmice kada zapravo niste trudni, ostaje 13 sedmica.

Prvi mjesec trudnoće (1. – 5. sedmice)

Prvi dan trudnoće je prvi dan vaše posljednje menstruacije, objašnjava zdravstveni portal Healthline. Do trudnoće, odnosno oplodnje, u slučaju da je ciklus pravilan i traje 28 dana, dolazi nakon ovulacije, tj. 14. dan ciklusa.

Ako se radi o ciklusima koji su duži ili kraći od navedenog, treba računati da se ovulacija događa 14 dana prije nastupa iduće menstruacije. Naprimjer, ako ciklus traje 32 dana, ovulacija nastupa 18. dan ciklusa (32 – 14 = 18).

Valja imati na umu i životni vijek spermatozoida koji u cervikalnoj sluzi žene mogu preživjeti i do sedam dana. Dakle, ako ste imali odnose prije, ali ne i za vrijeme ovulacije, do trudnoće ipak može doći jer spermatozoidi mogu “pričekati” jajnu stanicu i do sedam dana. S druge strane, jajna stanica je nakon ovulacije za oplodnju sposobna manje od 24 sata.

Zanimljivo je spomenuti i da odnos u vrijeme ovulacije ne znači i sigurnu trudnoću. Naime, šanse za ostvarivanje trudnoće iz odnosa u vrijeme ovulacije su 35 posto.

Razvoj djeteta

Humani prenatalni razvoj se dijeli na embrionalno i fetalno razdoblje.

Embrionalno razdoblje započinje oplodnjom i traje osam sedmica. Nakon oplodnje koja se dešava u jajovodu, zigota (oplođena jajna stanica) će prvo neko vrijeme mirovati plutajući u tekućini jajovoda. Zatim kreće njezina dioba, prvo u dvije stanice, zatim u četiri itd. U maternicu dolazi 5 – 7 dana nakon oplodnje građena od 30-ak stanica.

Vanjski omotač zigote koji je u kontaktu sa sluznicom maternice pruža izdanke u endometrij koji omogućuju izmjenu hranjivih i štetnih tvari između krvi majke i ploda. Ovaj spoj će se s vremenom razviti u placentu ili posteljicu.

Na prelazu iz četvrte u petu sedmicu stvaraju se tri zametna listića iz kojih će se procesom gastrulacije razviti različita tkiva. Unutarnji listić (endoderm) je osnova za razvoj probavnih organa, gušterače, jetre i pluća. Koža, kosa, zubna caklina, očna leća i nervni sistem će se razviti iz vanjskog listića, ektoderma, dok je srednji listić, mezoderm, osnova za potporna tkiva (kosti i mišiće) te bubreg, srce i krvne žile.

Kada se stvore listići, embrij poprima oblik štita na čijoj se stražnjoj strani formira pruga koja uskoro postaje žlijeb, a zatim neuralna cijev koja je osnova za razvoj mozga i leđne moždine. U središtu štita se formira izbočenje iz kojeg nastaje srce koje počinje kucati. Formiraju se i krvne žile.

Promjene kod majke

U prve tri sedmice buduća majka nema nikakvih simptoma. U nekolicine žena se javi implantacijsko krvarenje, otprilike sedam dana nakon oplodnje. Vidljivo je u obliku sukrvice i staje nakon 1 – 2 dana.

U petoj sedmici mogu se javiti mučnina, umor, pojačan nagon za mokrenjem, pritisak u zdjelici i napetost u dojkama. Simptomi se ponekad mogu zamijeniti s onima karakterističnim za PMS.

Ako postoji sumnja na trudnoću, bilo bi dobro da se prije kontakta s liječnikom napravi kućni test na trudnoću koji će detektirati hCG (humani korionski gonadotropin) u urinu. To je “hormon trudnoće” koji proizvodi posteljica, a ima ulogu u održavanju žutog tijela koje stvara progesteron.

Osjetljivost kućnih testova je različita pa neke možete koristiti već nakon 10 dana od ovulacije, a druge tek po izostanku menstruacije. Preporučuje se koristiti prvi jutarnji urin jer se tokom noći nakupi dovoljno hCG-a da bi ga test mogao sa sigurnošću detektirati.

Zajednički simptomi

Tokom prvog mjeseca trudnoće obično se javljaju sljedeći simptomi: učestalo mokrenje, bolne grudi, pojačan umor, pritisak u zdjelici, slabost, mučnina i povraćanje.

Drugi mjesec trudnoće (6. – 10. sedmice)

Drugi mjesec trudnoće donosi novi napredak u razvoju djeteta i prilagodbe majčinog tijela na novonastalu situaciju.

Razvoj djeteta

U šestoj sedmici je moguće obaviti prvi ultrazvučni pregled. Vidjet će se gestacijska vreća (10 – 15 mm) te plod (2 – 6 mm). Ako ga ne napravite tada, svakako biste to trebali učiniti najkasnije tokom osme sedmice.

Trudnice se uglavnom pregledavaju jedanput mjesečno do 28. sedmice pa svake tri sedmice, od 36. sedmice svake dvije sedmice, a u vremenu oko termina jednom sedmično ili češće.

Tokom drugog mjeseca razvoj organa je u punom zamahu. Ubrzano se razvija mozak, formiraju se obrisi lica, oči i uši. Pupaju okrajine za gornje i donje udove koji su očitiji iz sedmice u sedmicu. Prati ih razvoj mišića koji omogućuju pokrete koje majka ne može osjetiti, ali su vidljivi tokom ultrazvučnog pregleda. Zamjećuje se i razvoj embrionalnih pluća te probavnog sistema. Žumanjčana vreća počinje proizvoditi krvne stanice.

Pred sam kraj drugog mjeseca, u 10. sedmici, dolazi do razvoja gonadalnog spola, ali se vanjsko spolovilo još uvijek ne vidi.

Srce je u potpunosti razvijeno i građeno od četiri male šupljine.

Promjene u dužini embrija iznose 2 – 6 mm u šestoj sedmici, koji se do kraja 10. sedmice pretvore u 4,5 cm. Na kraju drugog mjeseca embrij je težak oko pet grama.

Promjene kod majke

U tijelu majke se događaju znatne hormonske promjene. Povećane su razine progesterona, estrogena, beta hCG-a.

Razina beta hCG-a postupno raste sve do 12. sedmice. On je najodgovorniji za nuspojave trudnoće koje majka osjeća, a to su mučnina i povraćanje. Iako je pojedini nazivaju jutarnjom mučninom, ona traje cijeli dan. Velikom broju žena pomažu prirodni čajevi od đumbira, kamilice ili mente.

Javljaju se i i pojačana osjetljivost na mirise, umor, razdražljivost, napetost i osjetljivost dojki.

Trbuh se još uvijek ne primijećuje iako tijelo maternice postaje omekšano, što se zamjećuje tokom ginekološkog pregleda. Sluz cerviksa se zgusne i formira se sluzni čep, Kristellerov čep, u kanalu vrata maternice. Također, vaginalni iscjedak postaje obilniji (leukoreja).

Povišene razine estrogena vode i do dublje pigmentacije kože koje se manifestiraju u obliku trudničkih pjega na licu, tamnije središnje linije na trbuhu ili areola oko bradavica.

Zajednički simptomi

Tokom drugog mjeseca trudnoće obično se javljaju sljedeći simptomi: učestalo mokrenje, bolne grudi, pojačan umor, promjene raspoloženja, povećan vaginalni iscjedak, mučnine, slabost.

Treći mjesec trudnoće (11. – 15. sedmice)

U trećem mjesecu trudnoće plod je sve veći, a razvoj unutarnjih i vanjskih organa se bliži kraju. Također, majka može primjetiti veći trbuh i promjene na težini.

Razvoj djeteta

Jedanaest sedmicu predstavlja kraj embrionalnog i početak fetalnog razdoblja. To znači da je organogeneza, odnosno embriogeneza, završena te slijedi daljnji rast fetusa i dobitak na težini.

Na početku trećeg mjeseca plod je dugačak 4,5 – 6 cm i težak 8 – 10 g, a na kraju 15. sedmice 10 – 12 cm i 50 – 100 g.

Mozak se i dalje ubrzano razvija, zbog čega glava dominira nad tijelom po svojoj veličini. Pojavom noktiju završava se razvoj udova. Lice također nastavlja svoj razvoj, kao i vanjski spolni organi, no spol i dalje neće biti vidljiv tokom ultrazvučnog pregleda.

Na koštanom sistemu su vidljive točke okoštavanja. Pokreti su intenzivniji, ali majka ih i dalje ne osjeća. Fetus počinje gutati plodnu vodu i posljedično stvarati mokraću.

Tijelo je od 14. sedmice prekriveno lanugo dlačicama koje služe kako bi pridržavale vernix, masni, voštani sloj koji čuva kožu tokom trudnoće od mokrog medija u kojem se nalazi. Dlačice opadaju, a vernix većim dijelom nestane dok se dijete rodi.

Između 11. i 14. sedmice je vrijeme za pretragu pod nazivom kombinirani probir. Tu se uz pomoć ultrazvučnih i biokemijskih parametara računaju rizici za razne kromosomopatije (Down, Edwards, Patau).

Promjene kod majke

U trećem mjesecu trudnoće već su moguće vidljive promjene težine. Normalan porast kilograma u prvom tromjesečju iznosi 1 – 2 kg.

Do kraja ovog mjeseca trebao bi se smanjiti utjecaj hormona na raspoloženje te na mučninu i povraćanje. Naime, 12. – 16. sedmice dolazi do postupnog pada razine beta hCG-a koji onda ostaje na toj nižoj razini sve do kraja trudnoće.

Maternica lagano izlazi van područja male zdjelice pa i pritisak na mjehur popušta.

Također, na kraju ovog mjeseca beba će biti u potpunosti formirana, odnosno organogeneza će biti završena, čime se smanjuje rizik od pobačaja.

Estrogen pojačava funkciju štitnjače koja posljedično ubrzava bazalni metabolizam i volumen krvi. U sastavu krvi volumen plazme dominira nad porastom broja krvnih stanica pa je moguća pojava anemije zbog razrijeđenja krvi.

Porastom volumena krvi srce ubrzava svoj rad pa je očit i porast pulsa.

Povećani volumen krvi može uzrokovati visok krvni pritisak ako izostane utjecaj progesterona na arterije. Naime, on omogućuje njihovo opuštanje i proširivanje u dovoljnoj mjeri za povećan volumen krvi.

Tokom trudnoće se volumen krvi povećava za otprilike 45 posto, odnosno za 1.200 – 1.600 ml u odnosu na volumen krvi prije trudnoće.

Isti efekat će imati i na probavni sistem, čineći ga sporijim, što može biti uzrok nekih probavnih smetnji. Zbog toga je tokom trudnoće česta pojava i konstipacija, tj. zatvor.

Mišići se djelovanjem progesterona usporavaju, što rezultira sporijom probavom hrane i nadutošću, piše zdravstveni portal WebMD. Kod konstipacije pomažu prehrana bogata vlaknima, dovoljan unos vode i fizička aktivnost.

Do kraja ovog mjeseca trebao bi se smanjiti osjećaj umora.

Zajednički simptomi

Tokom trećeg mjeseca trudnoće obično se javljaju sljedeći simptomi: prestanak učestalog mokrenja, krvarenje iz nosa, smanjenje umora, stabilizacija raspoloženja, povećan vaginalni iscjedak, prestanak mučnina,povećanje tjelesne težine.